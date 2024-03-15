北上中伏丨港女帶老公北上整頭中伏　$1600直髮變燙髮：全個頭爛晒

▲ 港女於社交平台上分享，帶老公北上整頭髮中大伏的經歷。（《勿說是推理》劇照）

港人北上除了吃喝玩樂外，也會預約整頭髮，睇牙等，價格比香港便宜之餘，質素也不低，不過難免會遇上中伏店舖。有港女在社交平台上大呻，近日帶老公北上整頭髮拉直，怎料最終成了燙髮，全頭炒哂！除了頭髮出事，整頭費用更由原本預計的400多元變成了2000元！因此，她公開事件為免網民中伏。

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近日，有港女於「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」Facebook群組出長文，大呻北上電髮中伏經歷。她表示早前為老公預約了位於羅湖地王購物中心的一間髮型店直髮，事前她更上大眾點評做功課，見該間店舖尚算大型，還指定預約一位看上去相較穩重嘅的髮型師，又在備注寫明「拉直」，想著準備妥當應該不會出事，怎料結果比預期相差千倍。

版主稱老公由原本的直髮成了燙髮，髮根全部「卷到炒哂」，最令她憤怒的是，負責的髮型師並不是當初預約的那位。她又指收費價格極不合理，疑似被當水魚：

一個男仔短髮，佢可以話頭頂一個價錢，側邊唔同電法唔同價錢（我哋拉直咋喎會有咩唔同電法），計計埋埋計出嚟要成$2000，跟住話俾啲咩優惠折咗都要差唔多千五！

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版主又表示，當時老公已不停強調拉直，但髮型師好像活在自己世界一樣，導致做出來的效果完全是另一回事，所有頭髮「全部爛晒」，要另外再找其他髮型師把頭髮拉直。版主亦稱在店內時是以美團付費，因此已向美團店內3大問題：

1.收費模糊

2.忽視客人要求

3.服務跟預約時不一致

版主也在文中貼上髮型屋的地址及店名，以防網民北上中伏。

不少網民同情版主遭遇，表示「你老公好慘，啲頭髮傷成咁，真係有排都留唔返」、「我剪過一次頭髮就以後都唔會返去，同香港速剪一樣質素 」、「呢個價錢留起香港整好過」。

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責任編輯：王明芳