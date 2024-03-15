  • 20°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 18:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上中伏丨港女帶老公北上整頭中伏　$1600直髮變燙髮：全個頭爛晒

休閒消費 16:54 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

港女於社交平台上分享，帶老公北上整頭髮中大伏的經歷。（《勿說是推理》劇照）

港人北上除了吃喝玩樂外，也會預約整頭髮，睇牙等，價格比香港便宜之餘，質素也不低，不過難免會遇上中伏店舖。有港女在社交平台上大呻，近日帶老公北上整頭髮拉直，怎料最終成了燙髮，全頭炒哂！除了頭髮出事，整頭費用更由原本預計的400多元變成了2000元！因此，她公開事件為免網民中伏。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

近日，有港女於「深圳大陸吃喝玩樂交流 (By Runhotel)」Facebook群組出長文，大呻北上電髮中伏經歷。她表示早前為老公預約了位於羅湖地王購物中心的一間髮型店直髮，事前她更上大眾點評做功課，見該間店舖尚算大型，還指定預約一位看上去相較穩重嘅的髮型師，又在備注寫明「拉直」，想著準備妥當應該不會出事，怎料結果比預期相差千倍。

版主稱老公由原本的直髮成了燙髮，髮根全部「卷到炒哂」，最令她憤怒的是，負責的髮型師並不是當初預約的那位。她又指收費價格極不合理，疑似被當水魚：

一個男仔短髮，佢可以話頭頂一個價錢，側邊唔同電法唔同價錢（我哋拉直咋喎會有咩唔同電法），計計埋埋計出嚟要成$2000，跟住話俾啲咩優惠折咗都要差唔多千五！

點擊圖片放大
+5
+4

版主又表示，當時老公已不停強調拉直，但髮型師好像活在自己世界一樣，導致做出來的效果完全是另一回事，所有頭髮「全部爛晒」，要另外再找其他髮型師把頭髮拉直。版主亦稱在店內時是以美團付費，因此已向美團店內3大問題：

1.收費模糊
2.忽視客人要求
3.服務跟預約時不一致

版主也在文中貼上髮型屋的地址及店名，以防網民北上中伏。

不少網民同情版主遭遇，表示「你老公好慘，啲頭髮傷成咁，真係有排都留唔返」、「我剪過一次頭髮就以後都唔會返去，同香港速剪一樣質素 」、「呢個價錢留起香港整好過」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
11:00 2024/02/22
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
深圳超市｜盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」貨品低至$1　網民拆解兩大低價原因：小心中伏
12:13 2024/02/23
深圳超市｜盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」貨品低至$1　網民拆解兩大低價原因：小心中伏

你可能感興趣

深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
11:00 2024/02/22
深圳租屋︱港男$2100租住深圳單位日花3小時港島返工　10個月後因一個原因退租
深圳超市｜盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」貨品低至$1　網民拆解兩大低價原因：小心中伏
12:13 2024/02/23
深圳超市｜盒馬鮮生Outlet「盒馬奧萊」貨品低至$1　網民拆解兩大低價原因：小心中伏
網絡熱話 玩樂 深圳 社交平台 Facebook群組