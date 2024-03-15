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【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務

社會 14:43 2024/03/15

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麥當勞電腦系統故障。（資料圖片）

麥當勞今午（15日）在fb指，由於電腦系統發生故障，麥當勞App及自助點餐機暫停服務，顧客需到餐廳櫃檯直接點餐。有網民發文稱，朋友剛到麥當勞用餐，職員轉用手寫單，且只收現金。

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據日媒報道，截至當地時間下午3時，全日本麥當勞門市的會計系統出現問題，無法落單，只接受現金結算，部分賣場停止受理網上訂單。雖然正確認情況，但是還沒有恢復跡象。日本麥當勞透在X（前稱Twitter）發文指，目前系統故障。對帶來不便，深表歉意，並請稍等片刻，直至服務恢復。

據新西蘭媒體報道，新西蘭的麥當勞餐廳出現無法點餐的情況，當地麥當勞回應傳媒指，遇上資訊科技問題，影響處理訂單的能力，團隊正努力盡快糾正問題，感謝客戶耐心等待。報道提到澳洲麥當勞餐廳也受到影響。

另外，台灣麥當勞「24hr歡樂送」官網公告指，系統維護中，網路與電話訂餐暫停服務。

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責任編輯：梁薾心

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