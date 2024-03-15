  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 16:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黎智英案】李宇軒供稱曾與劉祖廸發起眾籌　《蘋果》寫手借出帳戶收款

社會 14:46 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，他曾與「攬炒巴」劉祖廸合作，就英國登報發起眾籌，由於眾籌平台需要英國銀行戶口收款，最終在他人介紹下，有《蘋果》寫手借出銀行帳戶收款。

最新影片推介

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

案件今踏入第46天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第3天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李供稱，在首次眾籌時，T（即同案被告陳梓華）曾要求李就墊支的廣告費簽訂借據，雙方遂約定在金鐘咖啡店處理。李憶述，在簽訂借據時，T曾於展示身份證及於借據上簽名，因此李當時得知T是陳梓華。

控方問及2019年7月償還早前墊支廣告費的情況。李則指，當時陳向他提供公司「Chartwell」的銀行帳戶，要求李還款至該帳戶。李確認，自己隨後將約156萬元轉帳至該帳戶。

控方再問及，李如何處理是次眾籌剩餘的15萬元款項。李供稱，餘下15萬元在事後捐贈予6.12人道支援基金，原因是避免他人擔心自己中飽私囊。

李又憶述，首次眾籌算是成功，所以有人介紹自己認識「攬炒巴」（即劉祖廸），隨後李與劉於2019年7月，就英國登報發起另一次眾籌（下稱JD眾籌），當中主題與1984年中英聯合聲明有關。至於活動詳情，李則稱活動由劉處理，故此李並不清楚活動詳情。

李又指，由於首次眾籌時使用的眾籌平台手續費過高，加上JD眾籌希望使用英鎊，故此使用眾籌平台「GoFundMe」。

控方則問及JD眾籌使用誰的銀行帳戶轉帳，李供稱，原先是希望劉一方提供帳戶收取眾籌款項，但由於他們沒有人願意借出自己戶口，加上李在首次眾籌時已使用自己戶口，因此最終決定使用李的香港渣打銀行戶口收款，

李續指，但由於「GoFundMe」平台上規定眾籌英鎊，就只能使用英國英鎊戶口，故此最終未能使用李的渣打銀行戶口，隨後有人介紹《蘋果》寫手Jack Henry Hazlewood，並稱可使用其戶口，而最終Jack 亦借出戶口收款。

李又憶述，於2019年7月至8月期間，JD眾籌需要使用一張《蘋果》相片，即英國前首相戴卓爾夫人與他人握手的相片，同案被告陳梓華則表示他可於與被告黎智英用膳時問黎，其後陳再向李表示，可以使用上述相片。

聆訊今午（15日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟

相關文章

【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
今日 10:32
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
今日 14:43
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景
今日 14:33
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景

你可能感興趣

【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
今日 10:32
【關注組名物】沙嗲牛肉麵世一名店　好好運快餐店荔枝角重開
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
今日 14:43
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景
今日 14:33
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景
罪案 港區國安法 國安法 金鐘 基金 黎智英 壹傳媒 廣告 香港 英國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載