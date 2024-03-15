【黎智英案】李宇軒供稱曾與劉祖廸發起眾籌　《蘋果》寫手借出帳戶收款

▲ 壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》（下稱《蘋果》） 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（15日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，他曾與「攬炒巴」劉祖廸合作，就英國登報發起眾籌，由於眾籌平台需要英國銀行戶口收款，最終在他人介紹下，有《蘋果》寫手借出銀行帳戶收款。

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案件今踏入第46天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒第3天出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方作主問。

李供稱，在首次眾籌時，T（即同案被告陳梓華）曾要求李就墊支的廣告費簽訂借據，雙方遂約定在金鐘咖啡店處理。李憶述，在簽訂借據時，T曾於展示身份證及於借據上簽名，因此李當時得知T是陳梓華。

控方問及2019年7月償還早前墊支廣告費的情況。李則指，當時陳向他提供公司「Chartwell」的銀行帳戶，要求李還款至該帳戶。李確認，自己隨後將約156萬元轉帳至該帳戶。

控方再問及，李如何處理是次眾籌剩餘的15萬元款項。李供稱，餘下15萬元在事後捐贈予6.12人道支援基金，原因是避免他人擔心自己中飽私囊。

李又憶述，首次眾籌算是成功，所以有人介紹自己認識「攬炒巴」（即劉祖廸），隨後李與劉於2019年7月，就英國登報發起另一次眾籌（下稱JD眾籌），當中主題與1984年中英聯合聲明有關。至於活動詳情，李則稱活動由劉處理，故此李並不清楚活動詳情。

李又指，由於首次眾籌時使用的眾籌平台手續費過高，加上JD眾籌希望使用英鎊，故此使用眾籌平台「GoFundMe」。

控方則問及JD眾籌使用誰的銀行帳戶轉帳，李供稱，原先是希望劉一方提供帳戶收取眾籌款項，但由於他們沒有人願意借出自己戶口，加上李在首次眾籌時已使用自己戶口，因此最終決定使用李的香港渣打銀行戶口收款，

李續指，但由於「GoFundMe」平台上規定眾籌英鎊，就只能使用英國英鎊戶口，故此最終未能使用李的渣打銀行戶口，隨後有人介紹《蘋果》寫手Jack Henry Hazlewood，並稱可使用其戶口，而最終Jack 亦借出戶口收款。

李又憶述，於2019年7月至8月期間，JD眾籌需要使用一張《蘋果》相片，即英國前首相戴卓爾夫人與他人握手的相片，同案被告陳梓華則表示他可於與被告黎智英用膳時問黎，其後陳再向李表示，可以使用上述相片。

聆訊今午（15日）續。

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記者：梁錦麟