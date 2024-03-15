口腔健康丨牙痛與糖尿病、心臟病有關？　口腔是身體一面鏡牙醫：6招護口腔要訣

▲ 為響應世界口腔健康日，香港大學牙醫學院與賽馬會幼童健齒計劃聯合舉辦「口齒健康・身心健壯 – 親子填色及標語創作比賽」，讓幼稚園學生及其家長明白口腔健康的重要。(有關機構提供)

很多人以為口腔疾病只是牙痛或無法進食。其實口腔與全身健康息息相關，若沒有好好保護口腔健康，對身體的影響「唔係得把口」，會導致慢性病等健康問題。

最新影片推介

每年3月20日是世界牙醫聯盟(FDI)訂立的世界口腔健康日，今年主題是「口齒健康‧身心健壯」(A Happy Mouth is… A Happy Body)，正正鼓勵公眾重視口腔健康，視它為整體健康的重要一環。據世界衞生組織估計，全球接近35億人患有口腔疾病，當中最常見的情況是蛀牙、嚴重牙齦病、牙齒脫落和口腔癌。

嘴巴是身體的一面鏡，其實口腔會反映一個人身體狀況。研究顯示，口腔健康與以下疾病有密切關連：

糖尿病

牙周病與糖尿病有雙向關係。一般而言，糖尿病患者患上牙周病的風險較高。當血糖水平高，唾液糖份亦會提升，令口腔滋生牙菌膜，導致蛀牙和牙齦疾病。如不及時治療，甚至會引致牙齒脫落。高血糖亦會損害牙齦血管，令它們更易受到感染。相反來說，牙周病的治療通常可以改善血糖水平。此外，高糖份飲食亦引致蛀牙、牙周病、糖尿病、肥胖等。

心臟病和呼吸道感染

口腔疾病是全球最普遍的非傳染病之一，與其他非傳染病（例如心臟病、癌症、呼吸道疾病、部份癌症）有共同的風險因素。這些因素包括吸煙、飲酒、不健康飲食。因此當我們缺乏口腔健康，其實同步亦提升患上這些非傳染病的風險。

妊娠健康

孕婦在懷孕期間，體內荷爾蒙分泌及生活習慣改變，令她們更容易出現敏感牙齒、蛀牙和牙齦炎等問題。亦有研究顯示牙齦疾病與早產、嬰兒出生體重過輕有關連。

▲ 朱振雄教授表示，嘴巴是身體的一面鏡，同時反映一個人身體狀況。(有關機構提供)

如何保持口腔健康？

儘管如此，大家不用過度憂慮。只需要培養6個口腔健康習慣，大多數口腔健康問題都能避免。

•每天早晚使用含氟牙膏刷牙，清潔牙齒內外和咀嚼面，維持兩分鐘

•每天使用牙線或牙縫刷，清除牙縫間的食物殘渣

•保持營養均衡的低糖飲食，尤其在正餐之間避免甜食。世界牙醫聯盟建議，成年人每日攝取糖份不多於6茶匙，兒童攝取上限則是3茶匙

•避免吸煙和飲酒過量

•參與接觸性運動和踩單時佩戴護齒套

•定期約見牙醫檢查，有助預防和識別口腔疾病

健康笑容是幸福生活的根基。不論是暢快享受美食、自信綻放笑容，口腔健康能夠為我們帶來更健康、更愉快的生活。

為響應世界口腔健康日，香港大學牙醫學院與賽馬會幼童健齒計劃聯合舉辦「口齒健康・身心健壯 – 親子填色及標語創作比賽」，透過親子合作完成作品，讓就讀幼稚園的學生及其家長明白口腔健康的重要，從小建立良好護齒習慣，擁有閃亮笑容及健康身體。比賽設有一等獎、二等獎及優異獎。每位參加者均可獲得由香港大學牙醫學院發出的電子證書。

詳情：https://facdent.hku.hk/teeth-colouring/