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婚後事丨羅天宇改形象轉行搞笑路線　與王敏奕組「天海CP」浪漫對望

娛樂 15:38 2024/03/15

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《婚後事》

由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的TVB劇《婚後事》昨晚（3月14日）播出的第14集，上半敘述視點是天暉（羅天宇飾），標題是「盡情燃燒 不枉此生」；下半敘述視點是善仁（羅子溢飾），標題是「唯有愛 才令人自覺不枉此生」，兩個都是不枉此生，但不枉此生的原因卻各有不同。

天暉自從意識到自己愛著靜海Mira（王敏奕飾）後，一直刻意隱藏愛意，留在Mira身邊默默做「守護天使」，不但在Mira被善仁傷害時充當「垃圾桶」。

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《婚後事》

婚後事丨天暉再燃對Mira思念

當Mira決定向韋老闆要求預支編劇費用時，天暉不但全程陪伴，為了成全Mira更賭上整副身家（雖然只有6萬港元）與韋老闆博一鋪！天暉的付出與Mira一樣沒有得到回報，Mira被善仁拋棄後頹廢如泥，看著自暴自棄的Mira天暉心痛不已出盡力鬧醒Mira，二人因而爭執甚至打架，盛怒的Mira更一度想撕爛天暉辛苦贏來的40萬港元支票。

原本與Mira鬧翻了的天暉，一次偶然機會下路過昔日與Mira經常聚首的大排檔而再度燃起對Mira的思念。

《婚後事》

婚後事丨天宇改木獨形象

出名怕醜仔的天宇，在《婚後事》一改固有木獨靚仔形象，豁出去飾演傻氣製作人天暉。昨晚天暉最爆笑一幕，是為幫Mira賭錢壯聲威，慢動作在賭神音樂襯托下霸氣登場；刻意扮型的天暉還來個「阿飛正傳」式梳頭吸睛，可惜梳到一半梳子被kick實，配以走音BGM及天宇無限尷尬的表情，場面爆笑。

之後天暉與Mira在賭枱贏大錢後，開心的Mira忘形跳入天暉懷抱送上香吻，天暉即時開心至靈魂出竅，畫面隨即轉往沙灘場景，披滿成身廁紙、手執外賣袋加魚蛋的天暉，開心地瘋狂轉圈兼傻笑；劇組更抵死地以搞笑Emoji遮蓋天暉重要部位，獲網民大讚抵死。

《婚後事》

婚後事丨「天海CP」大排檔風花雪月

相關場口天宇雖然有打底拍攝，但由於現場有很多工作人員，還有不少船駛過，令怕醜仔天宇相當難捱，更笑言自此對沙灘留下極大陰影，認真陰公。不過天宇轉走搞笑路線似乎相當成功，網民近乎一致好評：「幾鍾意馬子仁條線行搞笑」、「羅天宇真係好正」、「成套戲好dark好沉重，特登整番條搞笑線真係好好」、「天暉視角好睇又好笑，有調劑作用」。不過做熱血搞笑製作背後不無代價，其中一幕講述天暉為急著見Mira喪跑的場口，雖然只有約20秒，但原來天宇為了該20秒全速跑了足足10轉300米，加上大熱天時，認真辛苦。

除搞笑，天宇拍浪漫感情戲亦相當到位。劇集將「大排檔」鎖定為天暉與Mira的長年聚腳點、變相亦成了二人友情甚至愛情的象徵。

第14集一開始，「天海CP」又再在大排檔風花雪月，被善仁冷待的Mira借酒澆愁、大吐苦水，其間還發表愛情偉論。

眼見Mira愛善仁愛得傻氣又率真，對Mira情感再升溫的天暉決定勇敢表白，除了「撩女仔」Mode上身對Mira口花花，更問Mira：「有冇聽過一個定律，當你定神咁望住一個人超過30秒，就會愛上對方，可唔可以畀我望？」

《婚後事》

婚後事丨與敏奕4度合作

之後，二人在《相依為命》的BGM下深情對望，二人情深的眼神，配以天暉的深情示愛獨白及Mira甜到漏的笑容，浪漫指數爆標；網民亦洗版式大讚二人合襯兼相當有火花，並直指天暉是「阿海男版」。談到與王敏奕第4度合作，天宇坦言二人相當有默契：「我哋拍呢啲Bro戲完全冇難度。當然我現實生活唔會對佢咁粗魯，我哋係大家有需要幫忙就一定會幫嗰啲（朋友）。」

談到大排檔場口，雖然觀眾看落二人對視了很久，但原來現場是借位拍攝：「當我真係完全望住敏奕對眼，其實鏡頭take落去會望邊咗，感覺唔係太夠，所以有啲位我係借視線嘅。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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