【盛事經濟】政府邀teamLab免費展發光蛋裝置　楊潤雄：曾考慮收費、會嚴謹花費每分每毫

▲ 文體旅遊局局長楊潤雄（左）。（朱永倫攝）

康文署斥資5000萬，在維港兩岸推出大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」，包括與國際藝術團隊team Lab合作的展覽，展出200多個發光蛋，預計200萬人入場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，有關資助「係納稅人嘅錢」，會嚴謹花費每分每毫，量入為出。

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他又指，籌備過程中曾計劃向參觀人士收費，但考慮到對上一屆都是免費項目，因此決定延續上屆活動的性質和目標，維持免費。他期望，展覽可提升本港整體藝術氛圍，讓市民及遊客參與更多活動，享受到美好的建設。

楊潤雄早前與旅發局及業界到訪新納入為內地自由行城市西安及青島，他表示，旅發局舉行了發布會介紹香港吸引之處，與當地業界建立了關係，未來會繼續帶領香港業界。他又指，正與兩個城市在文化藝術、體育及旅遊方面商討交流項目，帶動兩地人流。

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」兩項展覽今日開幕，活動由文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金贊助，楊潤雄表示，與主辦方有協議，要求在愛丁堡廣場的雕塑展要舉辦至7月2日。與其他盛事基金贊助的計劃一樣，當局批出了基金款項預額，主辦方需於項目完成後提交整體報告，交代費用內容，政府才會撥出餘下的款項。

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記者：吳穎嵛