  • 21°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 16:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盛事經濟】政府邀teamLab免費展發光蛋裝置　楊潤雄：曾考慮收費、會嚴謹花費每分每毫

社會 15:54 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

文體旅遊局局長楊潤雄（左）。（朱永倫攝）

康文署斥資5000萬，在維港兩岸推出大型戶外藝術計劃「藝術＠維港2024」，包括與國際藝術團隊team Lab合作的展覽，展出200多個發光蛋，預計200萬人入場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，有關資助「係納稅人嘅錢」，會嚴謹花費每分每毫，量入為出。

最新影片推介

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

他又指，籌備過程中曾計劃向參觀人士收費，但考慮到對上一屆都是免費項目，因此決定延續上屆活動的性質和目標，維持免費。他期望，展覽可提升本港整體藝術氛圍，讓市民及遊客參與更多活動，享受到美好的建設。 

楊潤雄早前與旅發局及業界到訪新納入為內地自由行城市西安及青島，他表示，旅發局舉行了發布會介紹香港吸引之處，與當地業界建立了關係，未來會繼續帶領香港業界。他又指，正與兩個城市在文化藝術、體育及旅遊方面商討交流項目，帶動兩地人流。

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」兩項展覽今日開幕，活動由文化體育及旅遊局轄下文化藝術盛事基金贊助，楊潤雄表示，與主辦方有協議，要求在愛丁堡廣場的雕塑展要舉辦至7月2日。與其他盛事基金贊助的計劃一樣，當局批出了基金款項預額，主辦方需於項目完成後提交整體報告，交代費用內容，政府才會撥出餘下的款項。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛

相關文章

【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
今日 14:43
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
【訪港人次】2月400萬人次訪港　按年升約1.7倍
今日 15:44
【訪港人次】2月400萬人次訪港　按年升約1.7倍
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景
今日 14:33
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景

你可能感興趣

【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
今日 14:43
【麥當勞】全球多地麥當勞電腦系統故障　App及自助點餐機暫停服務
【訪港人次】2月400萬人次訪港　按年升約1.7倍
今日 15:44
【訪港人次】2月400萬人次訪港　按年升約1.7倍
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景
今日 14:33
【金庸百年誕辰】金庸百年誕辰紀念展今開幕　展小說人物雕塑還原小說情景

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載