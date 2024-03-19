  • 23°C
香港時間 : 2024319日 (週二) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得｜兒子言障學障專注不足　社工媽媽辭工陪讀建親子情

育兒資訊 13:18 2024/03/19

分享：

分享：

熱門 回南天 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

本身從事社工的May為了兒子Marcus毅然辭職當全職媽媽。（受訪者提供）

從事十多年特殊教育服務的社工阿May，在兒子Marcus 3歲時發現他有言語障礙，期後多方尋訪不同專家意見及進行評估，證實兒子有言語及學習障礙，同時有專注力不足等問題。May毅然放下工作，全力陪跑，除了從旁協助兒子溫習，又親手為兒子製作教材。今年13歲的兒子剛成功轉讀心儀的Band One直資中學。

May回想跟Marcus一起走過的路，雖然辛苦，但很值得，更重要的是贏來珍貴又親密母子情，跟兒子建立非常好的關係。

May在2020年4月於Facebook開設專頁，當時正值疫情，空餘時間較多，加上社會氣氛不太好，希望藉此分享正面信息。身為人母，且兒子一直有學障問題，加上專業社工的身份，令她特別想透過社交平台分享有關親子管教及如何應對SEN孩子的心得。

最新影片推介

童學園
跨性別老師｜港大畢業曾寄30封求職信被拒　首位港產跨性別老師：用真誠感染學生

May工作初期主要的服務對象是青少年。「包括邊青、未婚懷孕少女、吸食毒品的青少年等，後來投入精神科服務，當時的主要工作包括陪伴服務對象見精神科醫生，以及協助他們融入社區、認識新朋友等。之後因為兒子的情況，我決定放下工作。」

兒子3歲只懂說單字

May對工作十分投入，也是她一直追求的夢想，能在自己的專業上發揮所長，加上有穩定的收入，要毅然放下，全因寶貝兒子。「兒子出世後主要由長輩幫忙照顧，那時候我每天早上8點上班，晚上7點下班，回家接手照顧兒子及處理家務。但在Marcus 3歲時，我因工作關係弄傷了腳，要留在家中休養。多了時間在家，卻發覺兒子的言語表達有點問題。那時候我反思自己的生活，加上真的捨不得兒子，於是決定辭工，全時間照顧兒子，從那時候開始我便當上全職媽媽。不過幸運地，Marcus後來進了一所全日制幼稚園就讀，我因此可利用空餘時間到不同學校當兼職社工。」

May自家製的音樂教材。（受訪者提供）

現在Marcus已經13歲，就讀中學二年級，好不容易熬過小學階段的他，經過努力及媽媽悉心栽培下，升中時獲派區內一所Band Two中學，去年更成功被心儀的Band One直資中學取錄。May回想過去，陪着兒子一起努力的日子，雖覺辛苦，也得暫時放下自己熱愛的工作，但一切都十分值得。

May娓娓道來Marcus當時的情況。「3歲左右已發現他有言語障礙問題，只懂得說單字，於是我帶他去做了一些測試，那時去健康院檢查，姑娘一直說他沒問題，可再等待一下。我跟姑娘說自己也是社工，愈來愈覺得兒子不對勁，姑娘才替我寫紙安排做評估，出來結果顯示兒子處於邊緣情況，於是我請教一些從事言語治療的行家，他們的意見是Marcus言語發展至少遲緩了3個月有多。期後我安排他到外面的機構做了一個有關語言發展的全面評估，結果說兒子在語言發展方面延遲了半年，那時候我還在工作，於是一邊工作一邊帶他進行訓練。」

May多年來陪伴Marcus約見不同的專家，務求給兒子最好的支援。她更為兒子製作教材。（受訪者提供）

May表示每一次跟言語治療師見面，對方都會提供一些建議，請他們回家跟兒子進行鍛練。「經過半年的訓練，兒子的情況有所改善，進度也追回來了。」

面試全程只笑不懂說話

May回想Marcus幼稚園面試時的過程，也教她印象難忘。「Marcus一句話都沒有說過，全程都在微笑，但卻表現乖巧，看過的圖書會乖乖放回原位，面試後又幫忙將椅子排好，最後學校取錄了他，當時我真的很感恩。而他在整個幼稚園生涯都很開心，因為這真是一所Happy School。」

Marcus 在領袖手中獲頒榮譽證章。（受訪者提供）

不過，當升到小一，問題又來了。「不怎麼說話的他，升上小學突然變得很喜歡說話。我們家住第九座，他每天早上上學，會由第一座至第八座的跟別人Social。老師也反映他太多話說，又經常跟隔離的同學聊天，十分影響課堂上的氣氛。另一個問題，就是他無論怎樣也寫不好中文字，錯漏百出，因此經常給老師投訴。」Marcus因此被安排輪候見教育心理學家。「可惜輪候多時也見不到，因為真的太多小朋友有這方面的需要。於是我替他在外面做了一個讀寫障礙的評估，結果發覺他的閱讀能力是高的，因此我們一直都不發覺他有讀寫障礙的情況，因為他看故事書時，全部內容都可理解得到，也可表達出來。」

May解釋，報告分兩個部分，Marcus在第一部分有關聽和講的能力，高於一般的孩子。可是第二部分關於書寫的能力，卻低於一般小朋友，甚至去到缺失的程度。「但評分機制是兩者加起來，然後得一個平均分，結果在拉上補下的情況下，評他的讀寫障礙情況並不嚴重。當把報告拿回學校，學校也有難度，不知道可給Marcus甚麼幫助。所以他整個小學階段的學習都很辛苦，很多時默書的分數都是5分或10分。老師也分不清他是過度活躍還是專注力問題。但我也曾接觸過不少有過度活躍的孩子，我不覺得兒子有過度活躍問題。於是我自行教導他，也替他約見精神科醫生，醫生的評估也說Marcus專注力是比較差，但醫生也補充，隨着年紀漸長，情況該會慢慢改善。」

點擊圖片放大
+5
+4

四出尋找專家協助

May拿了兩份報告再輪候政府相關部門有關SEN服務，也有定期覆診，整個小學階段都是陪Marcus不斷進出醫院，去見不同的專家。很不容易捱過了小學階段，May相信兒子的情況會慢慢改善，因此替他選了一家Band Two中學，上學時也備註了Marcus是一個有讀寫障礙的孩子，學校也一直關注這問題。「我們也擔心Marcus將來考DSE中文科時，若連最基本的成績也達不到，就很難考上大學。考慮過老師的意見，於是中一下學期我們着手鋪排他轉讀直資中學，為日後考A-level或GCE作好準備。去年他成功考入沙田一間Band One直資中學，日後可報考GCE，希望他的升學路可順暢一點。」

現時兒子的情況穩定下來，May既可以重拾自己的工作夢，更可以過來人身份陪伴有相同經歷的同路人，饒有意義。「2022年10月我回到從前工作的單位，從事半職社工，那是在一所青少年中心，我主要在屯門區的中小學服務一群SEN小朋友，以社工身份帶領一些社交小組，以及讀寫障礙小組。同時支援SEN家長，這些家長本身也面對不同的壓力，我主要替他們主持一些減壓小組。」

記者：陳淑儀

相關文章

【無血緣的愛】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親
16:28 2023/05/11
【無血緣的愛】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親
言語障礙︱3歲未識說話或患言語障礙？　言語治療師教憑5大症狀判斷
19:11 2024/03/11
言語障礙︱3歲未識說話或患言語障礙？　言語治療師教憑5大症狀判斷
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙 仙樂都：不想女兒被標籤
17:34 2023/10/27
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙 仙樂都：不想女兒被標籤

你可能感興趣

【無血緣的愛】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親
16:28 2023/05/11
【無血緣的愛】25年來守護SEN孩子視如己出　寄養媽媽︰我是他們第2個母親
言語障礙︱3歲未識說話或患言語障礙？　言語治療師教憑5大症狀判斷
19:11 2024/03/11
言語障礙︱3歲未識說話或患言語障礙？　言語治療師教憑5大症狀判斷
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙 仙樂都：不想女兒被標籤
17:34 2023/10/27
新手爸媽丨28個月女兒表達能力弱疑患言語障礙 仙樂都：不想女兒被標籤
家庭教育 正能量 兒童健康 爸媽心聲 中小學教育 老師 服務 專注力不足 閱讀 小學