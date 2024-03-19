育兒心得｜兒子言障學障專注不足　社工媽媽辭工陪讀建親子情

▲ 本身從事社工的May為了兒子Marcus毅然辭職當全職媽媽。（受訪者提供）

從事十多年特殊教育服務的社工阿May，在兒子Marcus 3歲時發現他有言語障礙，期後多方尋訪不同專家意見及進行評估，證實兒子有言語及學習障礙，同時有專注力不足等問題。May毅然放下工作，全力陪跑，除了從旁協助兒子溫習，又親手為兒子製作教材。今年13歲的兒子剛成功轉讀心儀的Band One直資中學。

May回想跟Marcus一起走過的路，雖然辛苦，但很值得，更重要的是贏來珍貴又親密母子情，跟兒子建立非常好的關係。

May在2020年4月於Facebook開設專頁，當時正值疫情，空餘時間較多，加上社會氣氛不太好，希望藉此分享正面信息。身為人母，且兒子一直有學障問題，加上專業社工的身份，令她特別想透過社交平台分享有關親子管教及如何應對SEN孩子的心得。

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May工作初期主要的服務對象是青少年。「包括邊青、未婚懷孕少女、吸食毒品的青少年等，後來投入精神科服務，當時的主要工作包括陪伴服務對象見精神科醫生，以及協助他們融入社區、認識新朋友等。之後因為兒子的情況，我決定放下工作。」

兒子3歲只懂說單字

May對工作十分投入，也是她一直追求的夢想，能在自己的專業上發揮所長，加上有穩定的收入，要毅然放下，全因寶貝兒子。「兒子出世後主要由長輩幫忙照顧，那時候我每天早上8點上班，晚上7點下班，回家接手照顧兒子及處理家務。但在Marcus 3歲時，我因工作關係弄傷了腳，要留在家中休養。多了時間在家，卻發覺兒子的言語表達有點問題。那時候我反思自己的生活，加上真的捨不得兒子，於是決定辭工，全時間照顧兒子，從那時候開始我便當上全職媽媽。不過幸運地，Marcus後來進了一所全日制幼稚園就讀，我因此可利用空餘時間到不同學校當兼職社工。」

▲ May自家製的音樂教材。（受訪者提供）

現在Marcus已經13歲，就讀中學二年級，好不容易熬過小學階段的他，經過努力及媽媽悉心栽培下，升中時獲派區內一所Band Two中學，去年更成功被心儀的Band One直資中學取錄。May回想過去，陪着兒子一起努力的日子，雖覺辛苦，也得暫時放下自己熱愛的工作，但一切都十分值得。

May娓娓道來Marcus當時的情況。「3歲左右已發現他有言語障礙問題，只懂得說單字，於是我帶他去做了一些測試，那時去健康院檢查，姑娘一直說他沒問題，可再等待一下。我跟姑娘說自己也是社工，愈來愈覺得兒子不對勁，姑娘才替我寫紙安排做評估，出來結果顯示兒子處於邊緣情況，於是我請教一些從事言語治療的行家，他們的意見是Marcus言語發展至少遲緩了3個月有多。期後我安排他到外面的機構做了一個有關語言發展的全面評估，結果說兒子在語言發展方面延遲了半年，那時候我還在工作，於是一邊工作一邊帶他進行訓練。」

▲ May多年來陪伴Marcus約見不同的專家，務求給兒子最好的支援。她更為兒子製作教材。（受訪者提供）

May表示每一次跟言語治療師見面，對方都會提供一些建議，請他們回家跟兒子進行鍛練。「經過半年的訓練，兒子的情況有所改善，進度也追回來了。」

面試全程只笑不懂說話

May回想Marcus幼稚園面試時的過程，也教她印象難忘。「Marcus一句話都沒有說過，全程都在微笑，但卻表現乖巧，看過的圖書會乖乖放回原位，面試後又幫忙將椅子排好，最後學校取錄了他，當時我真的很感恩。而他在整個幼稚園生涯都很開心，因為這真是一所Happy School。」

▲ Marcus 在領袖手中獲頒榮譽證章。（受訪者提供）

不過，當升到小一，問題又來了。「不怎麼說話的他，升上小學突然變得很喜歡說話。我們家住第九座，他每天早上上學，會由第一座至第八座的跟別人Social。老師也反映他太多話說，又經常跟隔離的同學聊天，十分影響課堂上的氣氛。另一個問題，就是他無論怎樣也寫不好中文字，錯漏百出，因此經常給老師投訴。」Marcus因此被安排輪候見教育心理學家。「可惜輪候多時也見不到，因為真的太多小朋友有這方面的需要。於是我替他在外面做了一個讀寫障礙的評估，結果發覺他的閱讀能力是高的，因此我們一直都不發覺他有讀寫障礙的情況，因為他看故事書時，全部內容都可理解得到，也可表達出來。」

May解釋，報告分兩個部分，Marcus在第一部分有關聽和講的能力，高於一般的孩子。可是第二部分關於書寫的能力，卻低於一般小朋友，甚至去到缺失的程度。「但評分機制是兩者加起來，然後得一個平均分，結果在拉上補下的情況下，評他的讀寫障礙情況並不嚴重。當把報告拿回學校，學校也有難度，不知道可給Marcus甚麼幫助。所以他整個小學階段的學習都很辛苦，很多時默書的分數都是5分或10分。老師也分不清他是過度活躍還是專注力問題。但我也曾接觸過不少有過度活躍的孩子，我不覺得兒子有過度活躍問題。於是我自行教導他，也替他約見精神科醫生，醫生的評估也說Marcus專注力是比較差，但醫生也補充，隨着年紀漸長，情況該會慢慢改善。」

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四出尋找專家協助

May拿了兩份報告再輪候政府相關部門有關SEN服務，也有定期覆診，整個小學階段都是陪Marcus不斷進出醫院，去見不同的專家。很不容易捱過了小學階段，May相信兒子的情況會慢慢改善，因此替他選了一家Band Two中學，上學時也備註了Marcus是一個有讀寫障礙的孩子，學校也一直關注這問題。「我們也擔心Marcus將來考DSE中文科時，若連最基本的成績也達不到，就很難考上大學。考慮過老師的意見，於是中一下學期我們着手鋪排他轉讀直資中學，為日後考A-level或GCE作好準備。去年他成功考入沙田一間Band One直資中學，日後可報考GCE，希望他的升學路可順暢一點。」

現時兒子的情況穩定下來，May既可以重拾自己的工作夢，更可以過來人身份陪伴有相同經歷的同路人，饒有意義。「2022年10月我回到從前工作的單位，從事半職社工，那是在一所青少年中心，我主要在屯門區的中小學服務一群SEN小朋友，以社工身份帶領一些社交小組，以及讀寫障礙小組。同時支援SEN家長，這些家長本身也面對不同的壓力，我主要替他們主持一些減壓小組。」

記者：陳淑儀