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創業追夢｜港女生疫下遊韓撞啱封關被滯留　憑代理醬油蟹殺出血路

休閒消費 13:09 2024/03/19

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Edwina慶幸自己在疫情期間走出comfort zone踏出一步，初嘗染指飲食業的滋味。（受訪者提供）

一場疫情，改變了不少人的人生軌迹，因公司裁員倒閉而轉行的人比比皆是。Edwina於2020年由美容業進軍飲食業，原因是香港突然封關而被迫滯留仁川，在當地百無聊賴下決定嘗試發展香港醬油蟹代理生意，結果由每周網上售出30多瓶，到高峰期月銷超過千瓶，銷售額逾百萬港元。Edwina近日更開設專門店大展拳腳，由醬油蟹發展至其他食品，全力建立韓國美食王國！

香港人經歷了3年的疫情生活，實在百般滋味，但原來受影響的人不一定是壞收場，有人就因此而成功開拓事業的另一片天。從事美容業的Edwina 7年前開始經營美容院生意，工作關係，加上她有一位韓籍男友，因此經常要韓國、香港兩邊走。沒料到2020年的一個旅程，竟然令她滯留韓國！

因為新冠肺炎在香港突然爆發，航空運輸停頓加上港府宣布封關及隔離政策，當時身在韓國的Edwina便計劃留在當地觀察事態發展。在等待期間，又收到美容院被勒令停業的消息，預計生意將大受影響，既然回港也要停工抗疫，把心一橫決定在仁川定居再作打算。人在異地，美容院的舖租及其他開支仍要繼續應付，她慨歎人生從沒試過如此迷茫徬徨。

Edwina所出售的醬油蟹是選用由延坪島深海海域捕獲的大蟹來製作，她表示蟹的大細會與蟹膏量成正比。（受訪者提供）

首次開live感尷尬

「一開始以為這次疫情跟SARS差不多，沒想到會如此嚴重，試過一年內整整7個月零收入，所以其實都會恐懼。」所謂「有危就有機」，關鍵在於當機立斷、懂得變通，Edwina亦慶幸自己大膽踏出了一步，令命運得以逆轉。「我在韓國期間，經常為美容院的生意而苦惱，每日思考有甚麼生意可以做。而我是一個非常喜歡吃的人，於是就從食方面出發，思考有甚麼食物最能代表韓國又受香港人的喜愛。某天，我在電視上看到一個醬油蟹廣告，覺得相當吸引，於是決定做醬油蟹生意，當香港代理！」

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下定決心後，Edwina第一件事就是找醬油蟹供應商，湊巧另一半認識一位剛在當地開設醬油蟹廠房的朋友，於是一拍即合，加上男朋友是韓國人，同聲同氣很快便傾好合作協議。問題是哪個蟹的品種味道較佳？Edwina為此足足試了接近100隻蟹，幾乎天天都吃：「幸好我本身很愛吃醬油蟹！」由於正值疫情，她便先開設網店「水產海盜」作網上銷售，將食品運到香港，並膽粗粗嘗試人生的首次直播促銷。

「記得我第一次在網上開live介紹產品也實在尷尬，當時產品以套餐形式出售，包括一隻醬油蟹、兩隻醬油鮑魚、5隻醬油蝦！我便對着鏡頭開始吃起來，但由於毫無直播經驗，我除了說『好味』和『好好味』，實在不知道說怎麼。客人只能在網上看着我吃，最後我一個人把食物全吃光。雖然我不懂用言語表達，但可能客人看到我實在吃得津津有味，最後竟然賣出約50盒。亦可能因為疫情大家無法外遊，便選擇網購來發洩。無論如何，我當時心情實在好興奮！」

適應兩地文化差異

現在Edwina不再單是代理別人的產品，而是有了自己的生產綫，生產自家品牌的食品，因此蟹的品種及質量，還有醬油的味道都可以自行控制。她選用了從延坪島深海海域捕獲的大蟹，而醬油味道就減甜減辣，以迎合香港人口味。

店內有售不同款式的外賣飯盒，各式食譜都由Edwina主理及創作。（受訪者提供）

至於怎樣才算好的醬油蟹？「其實優質的醬油蟹很難單從外觀去選擇，但只要揭開蟹蓋，看見蟹的肺部呈白色，就代表蟹是從無污染的海域捕獲，味道上就一定鮮甜美味，不會有半點腥味。」為確保食物新鮮及安全，她需要租用凍櫃，在攝氏負18度的冷藏環境下將醬油蟹運到本港，她說：「冷運的費用很高，佔了成本差不多一半。」

至於跟韓國人合作，Edwina表示最大的困難是語言及文化差異，但慶幸她的另一半可以充當繙譯的角色，不過韓國人的一些禮節，她仍要學習及接納。「韓國人好友善有禮，但在決策上卻很硬性，絕對不容許半點更改，例如定了日期，早一天或遲一天也不行。又或者我有些新意念，想小量製作試一試客人反應，韓國人並不易接受，認為要做就要一直做下去，這樣對我來說難免形成壓力，因為我下的每一個決定都必須深思熟慮，並要有百份百把握，但他們的認真及謹守原則，我是很欣賞。」

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自創各式外賣飯盒

這3年網店的生意算是相當穩定，去年9月Edwina便在荔枝角開設了實體店，她認為客人在購物時能夠接觸到貨品會更有信心，並可為客人提供試食，同時可以有所交流。Edwina亦一步步擴展她的食品王國，醬油蟹以外亦加入了濟洲黑豚肉、醬油牛肋骨和各式的外賣飯盒等。

她特別在韓國當地報讀不同的料理烹飪班，因此店內所出售的飯盒，食譜都由她主理及創作，務求能造出保留有韓國傳統特色又受香港人歡迎的美食。

記者：梁靜詩

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