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COLLAR｜新團綜鬥智力玩出賣　數唔出師兄中文名蒙眼跳舞超齊

娛樂 16:09 2024/03/15

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COLLAR將於22至24日在九展舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024》，三場門票早已秒殺。

COLLAR的7位成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、李芯駖（Sumling）及陳泳伽（Winka）雖然各有各忙，拍劇做女一又出Solo歌，廣告邀約更是不斷。

但COLLAR仍然頻頻以團體姿態亮相，如YouTube Channel無間斷推出自家影片，距離處女演唱會尚餘不足兩星期，最新電視團綜《COLLAR智慧學園》又上綫，鋪天蓋地式密集宣傳。

出埠、Staycation都試過，今次COLLAR團綜玩鬥智力和默契，增添許多競技元素。事前成員各自互評，Candy被選為團內智慧及記憶力擔當，Day和Winka則被指是豬隊友，而Sumling雖然年紀最大，卻被視為玩遊戲和對應最「荒謬」的代表，充滿反差。

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新團綜《COLLAR智慧學園》考驗成員智慧和默契。

新團綜鬥智 數唔出P1X3L成員中文名

快問快答、記卡牌遊戲接連考驗智慧及計謀，其實最惹笑的莫過於COLLAR要數出師兄團團員的中文全名，竟不知193@ERROR全名為郭嘉駿，又誤將Marco（葉振弘）@P1X3L說成葉子華，場面爆笑。

另一方面，一向以團魂見稱的COLLAR，今次團綜卻要玩出賣。第二集隊長Gao被安排做鬼，要從中作梗令成員任務失敗，方可安全晉級。身為團內的舞蹈擔當，Gao卻要反其道而行，於舞蹈挑戰中頻頻出錯，竟避得過成員們的法眼，直至最後才揭曉其奸角身份。

身為團內人氣王，Day近日被負面新聞纏身。

蒙眼跳《Atypical》神還原隊形

COLLAR歌舞皆精人盡皆知，其中一個環節學韓國偶像，玩蒙眼跳團歌《Atypical》。雖然蒙上雙眼，COLLAR仍能保持刀群舞陣形，幾次走位都毫無錯失，而Day更能屢屢捉緊C位放電。對挑戰新手來說，能媲美擁「完美蒙眼跳舞」實力的韓國女團Gfriend，盡顯密集訓練的成果。

團歌難度破新高

開騷在即，COLLAR乘勢推出演唱會主題曲《Back In The Game》。全員以一身銀色套裝型格亮相，7女直言今次舞蹈難度破新高，卻僅得兩日時間排舞，但人人都比之前跳得更放更有力，氣勢非凡。

新歌展現COLLAR投入舞台懷抱的堅強意志，歌詞道出出道至今的心路歷程，從被受看好、久違的實力女團，到受停工、Soching退團事件停滯不前，但7位成員從無放下對舞台的熱誠，霸氣宣告已準備好再向樂壇宣戰，先投下《Back In The Game》這顆震撼彈。雖然新歌意義重大，但COLLAR的造型一向評價兩極，部分網民指全銀套裝老套兼過分成熟，形容為「得罪造型師系列」。

Candy@COLLAR於新歌罕有性感，大騷事業綫。

緋聞纏身恐成隱憂

雖然歌視順風順水，但人紅是非多，繼早前Marf被爆與「試當真」成員林家熙（Locker）秘戀一年，更有眼利的網民循直播背景如梳化、地氈發現不少同居證據，但二人至今仍沒回應傳聞。

而人氣成員Day近日亦被爆出與因負面新聞而從《全民造星V》退賽的Nathan熱戀，惹來一陣負評。COLLAR經理人Wing日前回應：「想交代下（吓）， Day上年年尾經過朋友介紹而認識 Nathan。過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係。多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」言談間似乎未否認拍拖傳聞，不少網民猜測Day的確曾與Nathan相戀，惟現已分手，擔心Day的形象及人氣會因而大受影響。

新歌《Back In The Game》寓意COLLAR蓄勢待發，要在演唱會「炸爆」舞台。

落選女團都開騷

同是《全民造星IV》出身，落選女團仍獲MakerVille簽約的葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、鍾卓穎（Ash）、楊安妮（Win Win）及何洛瑤（Sica），因節目《P1X3L 5G上台計劃》而人氣急升，Win Win及Sica去年更推出3首Solo作品。

合稱「5G」的5女工作多多，上月已與P1X3L更擔大旗做足10集新春綜藝，節目亦將開拍第二季。除此之外，5G及P1X3L下月更緊隨Collar其後，於旺角麥花臣場館舉行首個演唱會《P1X3L 5G ON STAGE！》。

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記者：吳霆俊

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