【金庸百年誕辰】李家超：說好中國故事的絕佳例子　有信心活動成為世界盛事

▲ 行政長官李家超。（朱永倫攝）

「俠之大者──金庸百年誕辰紀念」兩項展覽今日（15日）開幕，免費向公眾開放。行政長官李家超表示，政府全力支持金庸誕辰紀念一連串活動，有信心今次的文化盛事成為世界盛事，吸引更多旅客前來香港；文化藝術盛事委員會主席鄭志剛則表示，主辦方會進一步把金庸的藝術創作推廣到更多海外地方，包括大灣區其他城市及東南亞等地，向世界推廣金庸文化。

李家超表示，金庸作品對全球華人都耳熟能詳，多年來創作15部膾炙人口的小說，指「凡有華人地方，就有金庸讀者」。他又指，金庸作品成為香港的金漆招牌，翻譯成不同語言，成為世界了解香港的窗口。李家超指，金庸作品角色有濃厚的家國情懷，大俠為國為民鞠躬盡瘁的故事，是說好中國故事的絕佳例子。他又指，查良鏞在作品中帶出「為國為民，俠之大者」精神，相信展覽以此作主題，能讓市民領略家國精神，積極貢獻國家和社會。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

李家超又表示，政府積極推動盛事經濟，推出「藝術三月」，讓市民及旅客感受香港的魅力。政府將全力支持金庸一連串活動，有信心今次的文化盛事成為世界盛事，吸引更多旅客前來香港，向這位武俠大師致敬。

鄭志剛則表示，藉着金庸百年誕辰紀念的良機，主辦方會進一步把金庸的藝術創作推廣到更多海外地方，包括大灣區其他城市及東南亞等地，把金庸文化瑰寶進一步向世界推廣，尤其是讓海外的朋友，以有趣而深刻的方式領略中華文化。同時，亦聯乘駐港的領事館，包括同意大利領事館舉行讀書會，把金庸文學推介給香港的外國社群，帶領他們走入天馬行空的武俠世界，展現香港的文化軟實力。

他又指，今次活動吸引內地、東南亞以至歐美等地的金庸迷蜂擁而至，一系列博物館及公共藝術展覽活動，是香港獨特的文化地標，勢將掀起雪球效應，為香港創造新的傳奇。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛