【港研民調】財爺陳茂波評分續居正副司長榜首　楊潤雄跌分最多

▲ 港研發表市民對特首、司局長及特區政府滿意度評分調查。（資料圖片）

香港研究協會最新調查顯示，特首評分下跌0.11分，得2.45分（處於「不滿意」及「一般」之間）。正副司長方面，僅律政司司長林定國得分微升，其他5位評分均較上次調查低，雖然財政司司長陳茂波跌分最多，但仍以2.54分續居正副司長榜首，政務司副司長卓永興則以2.38分居榜尾。

盧寵茂鄧炳強並列第一

至於15位局長，醫務衞生局局長盧寵茂續以2.65分蟬聯榜首，保安局局長鄧炳強較上次評分多0.04分，與盧寵茂並列。跌分最多的是文化體育及旅遊局局長楊潤雄，較上次跌0.21分，以2.19分排末席；教育局局長蔡若蓮以2.32分，排倒數第二，跌分較多的還有環境及生態局局長謝展寰，跌0.2分，最新得分是2.33，排倒數第三。

另外，特區政府的九項施政表現中，「維護國家安全」續居榜首，得3.14分，評分最低的是「持續發展經濟」，僅2.35分。

港研於3月1日至11日，以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,028名18歲或以上的香港居民。

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記者：趙居逸