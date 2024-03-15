超市大搜查｜攝取過量雌激素恐致癌不育　16款不含雌激素雞翼一覽

【水中銀/雞翼/雌激素/致癌/不育/食用安全】不少人愛吃雞翼，煮法亦多樣豐富，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響身體健康。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）曾檢驗了市面上16款雞翼，發現全部樣本均通過測試、不含雌激素。

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16款不含雌激素雞翼一覽

TOPick早前從本港各大超市購買了16款雞翼，並委托「水中銀」進行有關雌激素的檢測。「水中銀」利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」（品質卓越）評級。

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過量雌激素可增致癌風險

「水中銀」首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士解釋，所謂「雌激素」是女性荷爾蒙的一種，是人體自我產生的激素。在正常情況下，人體不需要額外攝取雌激素，但隨著工業化發展、環境的污染，令不少食物都含有影響內分泌系統的物質，包括獸藥、農藥等；而這些外來影響物質，簡稱雌激素，又名內分泌干擾化學物。

陳雪平指出，過量攝取雌激素，有機會誘發各種疾病並導致內分泌失衡，如癌症（包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等，故此一般會建議孕婦、兒童、患癌或腫瘤疾病病人，以及患有乳腺組織增生的人士，要避免過量吸收含有類雌激素物質的產品。

陳雪平提醒大家，選購雞翼時除了參考以上安全清單外，也可以多留意包裝上是否標明不含雌激素。

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責任編輯：羅嘉欣