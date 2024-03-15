寶礦力水特招募廣告幕前演員　So Ching任排舞師傳遞追夢力量

▲ 礦力水特招募廣告幕前演員，So Ching擔任排舞師傳遞追夢力量。

寶礦力水特聯同排舞師So Ching（蘇芷晴）及日本著名插畫家Tomowaka與ONOCO，首度於香港公開招募年度廣告幕前演員，召喚擁有演藝夢想的你，參演本年度以「ありがとう青春（感謝青春）」為主題的寶礦力水特廣告。

擁有熾熱演藝夢想又年滿16歲的你，不論男女，於2024年3月16日至4月16日期間，參照排舞師So Ching為是次招募所編製的舞蹈，拍攝舞蹈短片並上載，經製作團隊挑選而最能吻合品牌個性、廣告角色性格及劇情要求的參加者，將獲邀進行面試。

其後接受專業的舞蹈訓練，於排舞師So Ching及其團隊全力指導下，以青春汗水蛻變成2024年度寶礦力水特廣告其中一員，透過各大媒體平台大聲宣告青春熱血演藝夢想！

So Ching擔任編舞及排舞師

面對生活驟變，So Ching堅持以最忠於自我的姿態繼續向夢想進發，今次So Ching擔任廣告排舞師，聯同其團隊將為廣告歌曲編舞以及為每位廣告演員進行舞蹈培訓，透過舞步傳遞其對於生活與夢想的期盼與熱情。

So Ching：「我很喜歡舞蹈當中手打開轉圈的動作，好像在unbox自己，跳出舒適圈，開拓另一片天空繼續發熱發亮。今次寶礦力水特破天荒公開招募年度廣告幕前演員，有演藝夢想的你千萬不要猶豫，拍下你最有熱情的舞步報名參加甄選，擁抱汗水與青春。我期待着與你見面，一同揮灑汗水，達成夢想。」

兩位人氣新生代日本插畫家Tomowaka與ONOCO，以「青春の募集」為主題繪製是次招募海報，以日式青春風格，召喚每一顆熾熱靈魂。至於宣傳片的歌曲，專誠邀請到日本的音樂製作單位創作，包括曲詞編監，為舞蹈動畫宣傳片段注入熱血青春靈魂。

2024寶礦力水特CLASS OF '24招募詳情

參加資格：年滿16歲並持有有效香港永久性居民身份證、男女不限。

*只限個人單位參與

*未滿18歲人士須獲得家長或監護人同意參與招募，並於網上報名時一併上載家長或監護人同意書。

招募日期：2024年3月16日（星期六）至4月16日（星期二）

編輯：葉翠華