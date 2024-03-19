港近7成人有失眠問題 一招免食藥天然助眠

中大曾在2020年研究指每10人，就有6.8人有失眠問題，即有近7成港人都面對着失眠問題。而明愛專上學院研究顯示，約有4成多的失眠人士會選擇服用助眠藥物如褪黑激素、安眠藥等。但這些助眠藥服食得多會否有副作用？又會否有依賴性，不服食就更難入睡？其實靠助眠藥入睡都是治標不標本，要真正一睡到天光，原來除了改善平日作息習慣，還可以藉着進食一些天然又健康的助眠食物改善失眠問題，讓你放鬆心情，晚晚「有覺好瞓」！

長期失眠影響日常生活 忌濫藥宜放鬆身心



研究顯示高達7成港人有失眠問題，這個數字確實令人擔憂。失眠會危害身體健康，長期睡眠不足，不但會影響日常工作表現，還會容易產生負面的情緒如抑鬱、易怒、沮喪等，嚴重影響日常生活及社交，絕對不容忽視。失眠的定義並非只有無法入睡，無論晚間難以放鬆及入睡，或有易醒情況，甚至睡醒後仍然感到十分疲倦，並影響日常生活，都被視為失眠。大家可參考以下的失眠症狀︰



● 超過30分鐘以上無法入睡

● 睡到一半容易醒來

● 感覺無法熟睡，處於淺睡狀態

● 容易早醒，無法重新入睡

其實引致失眠的原因有很多，包括遺傳、疾病、情緒問題、身心無法放鬆、不良生活習慣等，都有機會導致失眠。為了改善睡眠質素，很多人都會選擇服用助眠藥如褪黑激素、安眠藥等，但若服用劑量過多，有機會出現多夢、頭暈、嘔心等副作用，甚至產生依賴性，容易「上癮」，不吃便更難入睡。

調節生活及飲食習慣 從根源改善睡眠



因此，要真正改善失眠，需要從根源處理問題，可從改變日常飲食和作息習慣入手，同時補充全面均衡的營養，讓身心自然放鬆，就能大大改善失眠情況，晚晚好眠。

1. 建立良好生活習慣︰晚上有睡意才上床，不要強逼自己入睡；每天在固定的時間起床，避免在白天小睡，才不會減少晚上的睡意；每天做適量運動；睡前不要吃太飽，睡前6小時內避免攝取咖啡因、酒精或尼古丁；睡前4小時內避免做劇烈運動。

2. 睡前服用維他命B6及B12︰人體缺乏維他命B雜，容易導致失眠，有研究就發現只要睡前補充適量的維他命B6及B12，可以維持神經穩定性，消除焦慮，有助提升睡眠質素。

3. 補充「助睡」營養︰而晚間則可以補充有助睡作用的營養素如鈣質、色胺酸、芝麻素等，這些營養可幫助身心保持放鬆狀態，有助入眠。大家平日可從牛奶、雞蛋、杏仁、香蕉、三文魚、芝麻等食物中攝取這些營養素。

每晚一杯「甜睡適」天然助眠 零依賴、無副作用



而在眾多助眠食物中，營養師表示牛奶有較佳的天然助眠功效，可於睡前喝一杯熱奶，讓身心放鬆，睡得更好。由於乳製品中含有豐富的維他命、蛋白質和可鬆弛神經的鈣質，以及含有助褪黑激素合成的色胺酸，對紓緩壓力有一定幫助，並誘發睡意，因此有助調控睡眠。但市面上眾多的奶製品，哪一款最適合在晚間飲用？最近就發現安怡推出一款全新助眠成人奶粉「甜睡適」，當中蘊合「甜睡三元素」，包括採用日本專利萃取技術，萃取的珍貴芝麻素，配合高鈣配方，協助神經傳導，加上色胺酸及維他命B6、B12成分，讓大家可以放鬆身心，幫助入睡。

安怡更邀請48名年齡40歲或以上的成年人試飲「甜睡適」，調查結果有94%受訪者在連續飲用2星期後能更快入睡。但提提大家，雖然調查顯示2星期後，大部分用家已能更快入睡，但其實失眠問題，並非一朝一夕的事，有機會會反覆出現。因此，建議飲用這類型的成人奶粉需要持之而恆，養成長期和定期的飲用習慣，才能長遠紓緩失眠問題。而且甜睡適成分天然，絕無副作用，亦不會產生依賴性，即使長期飲用也能安心又放心。



成分高鈣低脂零負擔 不怕致肥和夜尿多



很多人一聽到晚上飲奶，第一時間會問「會唔會好肥？」「甜睡適」配方屬高鈣低脂，不會對身體造成負擔，即使晚上飲都不怕肥，更適合注重體重的人士。而最佳飲用時間為每晚睡前1-2小時，容易吸收亦能避免夜尿問題，每晚一杯就可以全晚「有覺好瞓」！另外，有部分人早上習慣會飲一杯奶為身體補充營養，而「甜睡適」特別為需要改善睡眠質素的人士而設，晚上一杯「甜睡適」，除了有助入眠外，更可以補充日間活動消耗的營養，從而修復身體。建議大家可配合其他安怡奶粉系列，早上按自己需要選擇合適的安怡成人奶粉，晚上則飲用「甜睡適」，實行早一杯活力，晚一杯休息，為你健康加油打氣！

想試試「甜睡適」，就立即登入以下網頁登記試飲！現在更有驚喜體驗價優惠，由即日至4月25日，只需$129就可以於各大萬寧及屈臣氏購買，心動不如行動，數量有限，售完即止。優惠受條款及細則約束。

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（特約）