超市大搜查｜44款洗頭水含二噁烷、甲醛致敏　16款通過檢測安全名單最平$70

▲ 消委會評測60款洗頭水，16款通過檢測安全名單最平$70。

【洗頭水/消委會/致敏物/防腐劑/重金屬】洗頭水是日常必需品，但市面上產品繁多，一旦用錯有機會出現過敏、甩頭髮甚至頭皮損傷等情況。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上60款洗頭水，結果發現逾7成樣本含有致敏物、重金屬或污染物，使用後或會引起過敏如痕癢、出紅疹等情況。不過當中仍有16款不含上述物質，屬於安全之選，供大家參考。

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消委會早前測試市面上60款洗頭水，樣本中有39款聲稱適合一般人士使用、3款標榜適合女性使用、7款標榜適合男性使用，以及11款標榜適合脫髮人士使用的產品。檢測結果發現有約7成樣本含致敏物、重金屬或污染物，有機會對皮膚造成過敏症狀。不過，有16款洗頭水沒有檢出重金屬、二噁烷、MIT或CMIT/MIT混合物及游離甲醛等受關注的物質，不過部分仍可能含可致敏香料成分，名單如下：

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產品名稱 聲稱來源地 大約零售價（港幣） 容量（毫升） 「滋源」生薑強根健髮洗頭水 中國 $131 535 「AVALON ORGANICS」強根健髮維B生物素有機洗髮露 美國 $108 414 「DRUIDE」有機溫和洗髮露 加拿大 $112 250 「LESS IS MORE BY BRANDHUBER & TUMMER」Aloe Mint Volume Shampoo-Vitalize, Strengthen, Purify 奧地利 $260 200 「Phyto Phytoprogenium」Ultra-Gentle Intelligent Shampoo 法國 $220 236 「Moist Diane」森林系柔潤洗髮露 日本 $99 480 「TIMOTEI」深層純淨洗髮精 日本 $110 400 「50惠」清爽型豐盈洗髮露 日本 $110 400 「MARO」髮起立防脱洗頭水 日本 $99 480 「Kao SUCCESS」深層清潔洗髮露 日本 $70 380 「位元堂」中藥防掉髮洗髮露 NA $98 750 「新髮現」活髮系列洗髮水 加拿大 $98 250 「施巴」活髮洗髮露 德國 $112 400 「AVEDA」invati頭髮淨化洗髮水 美國 $310 200 「維特健靈」維斯烏絲防脫洗髮露 英國 $169 250 「John Masters' Organics」Lavender Shampoo For Normal Hair With Lavender & Rosemary 美國 $220 236

逾7成樣本驗出致敏物、重金屬

檢測結果發現，60款樣本中，有44款含有二噁烷、可致敏防腐劑或遊離甲醛，有可能對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀。此外，1款「海倫仙度絲絲滑柔順去屑洗髮乳」樣本被檢驗出含有微量重金屬砷，檢測量為0.18ppm，但微量砷經皮膚吸收有限，其餘59款樣本均未檢驗出含有水銀、鉛、砷和鎘等重金屬。

有38款樣本檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等，其中7款含量較高，雖然符合內地要求，但就超出歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）建議的安全水平（10ppm或以下）。

消委會解釋，二噁烷具揮發性，經皮膚接觸而係受到的劑量會因而減低。不過，有報告指出短時間接觸低濃度二噁烷氣霧，可能會印製眼睛和呼吸道出現刺激反應。一般情況下，只要使用洗髮用品後徹底沖洗，就不會對健康造成威脅，但消費者在有選擇的情況下，可考慮選用不含二噁烷或含量較低的產品。

此外，亦有12款樣本被檢驗出含有防腐劑「甲基異塞唑晽酮」（MIT）或「甲基氯異塞唑晽酮」（CMIT），兩者均有機會令使用者出現過敏反應，包括皮膚痕癢、出紅疹等，甚至有機會引致敏感性接觸性皮膚炎。其中3款樣本含有MIT，含量由0.0064%至0.00903%，合乎內地和歐盟使用規定；另有5款同時檢測出MIT及CMIT，總量幾乎0.00127%至0.00994%，其中以「Organic Care Normal Balance Shampoo with Organic Aloe Vera and Bitter」最高，超出內地和歐盟使用規定的0.0015%；而其餘4款樣本均只檢出CMIT，含量亦合乎內地和歐盟使用規定。

值得留意是，只有1款樣本「Ogx摩洛哥堅果油洗髮露」被檢驗出含有遊離甲醛，其含量為0.03%，合乎內地及歐盟的使用規定。不過消委會就提醒大家，皮膚有傷口及容易過敏人士接觸微量遊離甲醛後，都有機會引致皮膚出現敏感性接觸性皮膚炎、痕癢、出紅疹等不適反應。

4大選用洗髮用品貼士

消委會亦整理出以下4點選擇合適洗髮護髮產品的貼士，供大家參考：

1. 按個人頭部膚質和髮質選用合適的洗髮護髮產品。

2. 容易出現皮膚敏感、患有濕疹和其他皮膚問題的人士要特別留神，建議避免選用含有MIT、CMIT和可釋出甲醛成分的產品。

3. 建議選購標示生產日期、有效日期和開封後使用期的產品。

4. 用後留意頭部、面部和身體不同部位皮膚是否有異常反應，例如痕癢、出紅疹等。

*資料源自2017年8月消委會報告，產品售價及品質或有變更

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責任編輯：羅嘉欣