屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑

▲ 屯門一名9月大女嬰疑遭社區保母虐待，其父母受訪時透露，醫生指女兒將永久傷殘。

屯門一名9個月大女嬰「小雪兒」，早前交由社區保母照顧期間疑遭虐待導致腦出血，警方拘捕涉事33歲保母。女嬰目前已經甦醒，但情況並不樂觀，右邊身體無法活動，其父母引述醫生指，女兒將永久傷殘，且很大機會失明，哭訴「佢每日每刻不斷行刑」。

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小雪兒抽搐昏迷送院揭腦出血

今年1月25日，9個月大的小雪兒在社區保姆照顧期間抽搐昏迷，被送進屯門醫院診斷後，發現腦內有血塊，醫生認為女嬰傷勢有可疑，於是報警。小雪兒父母日前接受教育界KOL「呂校長」呂詩慧訪問，憶述女兒被送到急症室時，要做緊急開腦手術移除瘀血，當時醫生表示「唔做手術嘅話，今晚都過唔到」。

小雪兒母親聲淚俱下形容，當時立即崩潰，「我心諗，應該唔係我個女嚟嘅，搞錯咗啫，我明明朝早同佢玩緊，點會突然間要死啊？」她表示，女兒情況嚴重，左邊腦部全部被血塊覆蓋，由於血量太多，導致腦部被擠壓在一邊，亦出現腦缺氧的情況。

▲ 小雪兒目前情況不樂觀。（FB「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」影片截圖）

取出部分頭骨右邊身體癱瘓

小雪兒母親哭訴，由於手術期間，醫生須取出小雪兒的左腦頭骨，現時只用皮包著，並打了一排釘槍圍住，頭部明顯變形，「我埋去張床，唔係我個女個樣嚟嘅」。醫生表示，由於出血情況相當嚴重，情況並不樂觀，

佢叫我哋多啲祈禱，相信有奇蹟出現，依家只能等奇蹟。

手術後，小雪兒的右邊身體無法活動，他們請中醫針炙，情況稍為好轉，父母二人現時每日24小時留在醫院陪伴女兒，媽媽淚崩「好內疚，唔知點幫佢，佢乜都未做過，乜都未試過，醫生同我講佢好肯定永久傷殘，好大機會失明，我不斷求醫生，求你醫返好我個女」。

▲ 小雪兒將接受大手術，重新置入頭骨。（FB「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」影片截圖）

將開腦置入頭骨恐有生命危險

他們透露，小雪兒將會接受大手術，嘗試置入原來的頭骨，但會有生命危險，頭骨甚至有機會溶掉，自我吸收，一旦發生此情況，便要再開腦，放入人工物料，而進行手術時，須接受全身麻醉，

佢依家每日每刻不斷行刑，不斷俾人折磨，我唔敢望佢。

媽媽心碎表示，事發當天早上，抱完女兒後便去上班，又答應「我今晚回來煮嘢畀你食」，未料再見女兒時卻已成遺憾。

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責任編輯：王明芳