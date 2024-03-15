  • 20°C
香港時間 : 2024315日 (週五) 18:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上消費︱深圳驚現暗黑料理榴槤釀大腸　港情侶大膽試食：味蕾很奇妙

休閒消費 17:34 2024/03/15

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

深圳驚現暗黑料理榴槤釀大腸，港情侶竟然大膽試食！

【深圳/北上消費/美食/食譜/深圳旅行】不少港人北上消費飲飲食食，貪其便宜服務又好，而內地人不嬲都創意無限，繼茅台咖啡後，又有新搞作！有港男在網上群組發圖文，挑戰試食榴槤釀炸大腸，直言「味蕾很奇妙」，不過女友就表示「反胃」。

最新影片:

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

有港男在facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發帖指「榴槤季多美食，炸大腸釀入榴槤，口味外脆內軟，滿口奇怪味撞向，味蕾很奇妙，女友卻說反胃，因為像腸內的排泄物！」照片所見，港男買了滿滿一碟，數量不少，不知道有否吃完，不過好多網民都驚嘆「令人聯想到入面有屎」、「好重口味、頂唔順」、「由豬屎改做貓屎味，咩玩法」、「我想嘔！」

港情侶大膽試食！網上圖片

但原來這個榴槤釀大腸料理，早於去年已經出現，更在小紅書掀起熱潮，有人在家中嘗試自行烹調，更附上食譜，小紅書帳號「愛生活的小趴菜」就試煮這道暗黑料理，她寫道「榴槤配肥腸，臭味相投，快喊你臭味相投的朋友一起吃。做法看起來很複雜，但其實一點也不容易，準備一根糊熟的肥腸、一個金枕榴槤。」

北上消費︱榴槤釀大腸食譜


1.肥腸清洗乾淨，加蔥薑、料酒、胡椒汆燙。

2.清洗乾淨後放入準備好的配料，加入生抽 、老抽、耗油、黃豆醬、清水淹過食材煮熟。

3.榴槤壓成泥狀裝入裱花袋，榴槤擠進肥腸，放入氣炸鍋180度烤十分鐘左右，即可出鍋。

4.烤好以後用刀把它切成段，用木籤穿成串，和朋友一起享受「臭味」！

條條大腸都脹卜卜。網上圖片

北上消費︱腸粉咖啡

除了以榴槤釀大腸，最近內地都流行咖啡腸粉，簡稱啡腸，做法很簡單，就是將咖啡代替豉油，倒入腸粉中共食，內地浙江金華去年年底有「腸粉咖啡室」開張，便大賣腸粉加拉花咖啡概念；珠海亦有腸粉咖啡店受到關注，牛角包配上腸粉再加美式咖啡，有網民稱這配法「確實不錯」，有些咖啡店甚至為腸粉直接淋上咖啡。

一次過食腸粉加飲咖啡，難道可以節省時間？網上圖片

內地咖啡市場龐大，競爭激烈，所以不少店舖都想盡辦法希望吸引大眾的眼球，不過好不好食就見仁見智了！

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯:王明芳

相關文章

心酸真相︱銅鑼灣食店滿枱銀紙員工15秒任撈 老闆娘14個字揭背後真相
14:42 2024/02/22
心酸真相︱銅鑼灣食店滿枱銀紙員工15秒任撈 老闆娘14個字揭背後真相
北上交通｜花千元買機票由香港飛廣州　港女力薦2大好處被嘲炫富
18:16 2024/03/08
北上交通｜花千元買機票由香港飛廣州　港女力薦2大好處被嘲炫富
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
13:19 2024/03/13
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】

你可能感興趣

心酸真相︱銅鑼灣食店滿枱銀紙員工15秒任撈 老闆娘14個字揭背後真相
14:42 2024/02/22
心酸真相︱銅鑼灣食店滿枱銀紙員工15秒任撈 老闆娘14個字揭背後真相
北上交通｜花千元買機票由香港飛廣州　港女力薦2大好處被嘲炫富
18:16 2024/03/08
北上交通｜花千元買機票由香港飛廣州　港女力薦2大好處被嘲炫富
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
13:19 2024/03/13
深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】
北上消費 網絡熱話 榴槤 小紅書 食譜 美食 深圳 Facebook群組