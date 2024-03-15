北上消費︱深圳驚現暗黑料理榴槤釀大腸　港情侶大膽試食：味蕾很奇妙

▲ 深圳驚現暗黑料理榴槤釀大腸，港情侶竟然大膽試食！

【深圳/北上消費/美食/食譜/深圳旅行】不少港人北上消費飲飲食食，貪其便宜服務又好，而內地人不嬲都創意無限，繼茅台咖啡後，又有新搞作！有港男在網上群組發圖文，挑戰試食榴槤釀炸大腸，直言「味蕾很奇妙」，不過女友就表示「反胃」。

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有港男在facebook群組「深圳大陸吃喝玩樂交流」發帖指「榴槤季多美食，炸大腸釀入榴槤，口味外脆內軟，滿口奇怪味撞向，味蕾很奇妙，女友卻說反胃，因為像腸內的排泄物！」照片所見，港男買了滿滿一碟，數量不少，不知道有否吃完，不過好多網民都驚嘆「令人聯想到入面有屎」、「好重口味、頂唔順」、「由豬屎改做貓屎味，咩玩法」、「我想嘔！」

▲ 港情侶大膽試食！網上圖片

但原來這個榴槤釀大腸料理，早於去年已經出現，更在小紅書掀起熱潮，有人在家中嘗試自行烹調，更附上食譜，小紅書帳號「愛生活的小趴菜」就試煮這道暗黑料理，她寫道「榴槤配肥腸，臭味相投，快喊你臭味相投的朋友一起吃。做法看起來很複雜，但其實一點也不容易，準備一根糊熟的肥腸、一個金枕榴槤。」

北上消費︱榴槤釀大腸食譜



1.肥腸清洗乾淨，加蔥薑、料酒、胡椒汆燙。

2.清洗乾淨後放入準備好的配料，加入生抽 、老抽、耗油、黃豆醬、清水淹過食材煮熟。

3.榴槤壓成泥狀裝入裱花袋，榴槤擠進肥腸，放入氣炸鍋180度烤十分鐘左右，即可出鍋。

4.烤好以後用刀把它切成段，用木籤穿成串，和朋友一起享受「臭味」！

▲ 條條大腸都脹卜卜。網上圖片

北上消費︱腸粉咖啡

除了以榴槤釀大腸，最近內地都流行咖啡腸粉，簡稱啡腸，做法很簡單，就是將咖啡代替豉油，倒入腸粉中共食，內地浙江金華去年年底有「腸粉咖啡室」開張，便大賣腸粉加拉花咖啡概念；珠海亦有腸粉咖啡店受到關注，牛角包配上腸粉再加美式咖啡，有網民稱這配法「確實不錯」，有些咖啡店甚至為腸粉直接淋上咖啡。

▲ 一次過食腸粉加飲咖啡，難道可以節省時間？網上圖片

內地咖啡市場龐大，競爭激烈，所以不少店舖都想盡辦法希望吸引大眾的眼球，不過好不好食就見仁見智了！

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責任編輯:王明芳