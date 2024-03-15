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MIRROR成員丨Lokman邀陳健朗拍《如果電話亭》MV　楊樂文王智德何啟華入行後首度同框

娛樂 17:16 2024/03/15

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MIRROR隊長楊樂文（Lokman）首次推出個人單曲《如果電話亭》，既然是處女作，Lokman也份外重視這次機會，除邀來《手捲煙》導演陳健朗執導MV，「無悔三兄弟」王智德（Alton）及何啟華（Dee）與一班跳舞好友，都有客串演出，陣容鼎盛。

Lokman的《如果電話亭》，以多啦A夢的法寶來提醒自己與樂迷，做人有時可以不用太認真，可以閒來胡思亂想一番，不用太有條理，讓自己放鬆一下。

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MIRROR隊長Lokman首次推出個人單曲《如果電話亭》。

陳健朗欣賞Lokman

因應這個主題，Lokman找來陳健朗導演執導MV，二人傾談構思之下，想出了以Long Take拍攝的一個故事：如果Lokman是一個長頭髮穿西裝的人，如果聽到一通電話，叫他可以做自己，他或者就會脫去身上的服飾做回自己，MV場景也因此進入了幻想世界。

陳健朗這次答應執導，全因他一直都很欣賞Lokman，他說：「由《狂舞派》時已經好喜歡Lokman，一直都想合作，但我一年只拍一個MV，而今年嘅Quota就俾咗佢。」而導演也特別用心， Long Take拍攝就是由他提出，結果由籌備到製作，用上很長時間，陳健朗解釋道：「因為傾完Concept到執行都有一段時間，當中有一啲處理方法想試，但唔肯定係咪執行到，所以要時間消化同處理。」

Lokman《如果電話亭》MV導演陳健朗（右）。

「無悔三兄弟」首度齊拍MV

其實陳健朗導演本來想以一Take過拍攝整個MV，但最終分拆成三部份，但每一部份仍是很長的一Take，當中有很多調度及位置要夾得很準，所以拍攝過程中，有時走位錯，有時舞步錯，有時鏡頭Timing不夠準繩，都令大家NG，要重新再來過。

終於擁有自己第一個MV，重情義的Lokman特別邀請了很多朋友參與演出，當中包括「無悔三兄弟」Alton及Dee，另外還有跳舞圈的好友，他說：「因為MV最初構思嘅故事，係想同呢班朋友一齊去歷險，但後來同導演傾完，就出現而家呢個，流動多啲，交流多啲嘅故事。」

今次是Lokman、Alton及Dee首度同框演出，Lokman表示：「作為我第一個MV，可以將我兩個最重要嘅兄弟都加入埋，佢哋又好快答應，實在非常高興。」

「無悔三兄弟」Lokman、Alton及Dee。

保留招數往後再用

三人同框，相信粉絲們極期待他們一同跳舞，比試舞技，不過今次只有簡單的身體擺動，Dee笑言：「我同Alton唔強Lokman所難，佢跳到咁樣喎，去到我哋嗰Part，仲唔要再勁啲？好辛苦㗎！」不過Lokman解釋道：「其實都算係一個鋪排，如果一嘢就耍晒如來神掌、降龍十八掌出嚟，咁之後大家睇咩呢？所以留多啲招數，往後先用。」

至於Alton，他覺得即使沒有跳舞，仍可讓大家有所期待，他說：「以往我哋三個一出嚟，大家就覺得我哋係會跳舞，但唔跳舞都可以有唔同火花，好似今次MV長鏡頭拍攝，都做到好多火花出嚟，雖然觀眾最終只睇到其中一次火花。」

Lokman聽罷，即提議道：「可能問Crew拎返晒啲Playback，重覆剪同一幕，可能呢個就係另一條BTS，可以俾大家慢慢欣賞！」

Lokman個人單曲《如果電話亭》。

Lokman拍到攰

今次《如果電話亭》MV以Long Take拍攝，Lokman在末段又要吊威吔，在空中打筋斗，但講到最困難的部份，卻令人意想不到。

他說：「我自己都估唔到，係上咗去透明舞台同兩位兄弟一齊跳舞，然後瞓喺度，航拍機喺我上面經過。呢個Moment係最辛苦，因為已經跳到濕晒、好攰，同好多汗，但航拍機嗰四把強烈風扇係咁吹住我哋，實在好攰又好凍，仲要唔知佢幾時走，實在好辛苦，吊威吔都冇咁辛苦。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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