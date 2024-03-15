【大學科研】科大設首個新基石科學實驗室　研究拓撲材料等範疇

▲ （左二）科大校長葉玉如、（右二）新基石科學基金會副理事長兼秘書長王嫵蓉、（右一）騰訊集團公共事務副總裁李子樹及（左一）科大新基石研究員戴希為科大首個新基石實驗室揭幕。（科大圖片）

科大物理學系講座教授戴希獲騰訊發起的新基石科學基金會，資助最多2,700萬元人民幣，成立科大首個新基石科學實驗室，就拓撲材料等範疇進行為期5年的研究工作，並於今日（15日）舉行揭牌儀式。校方形容，成立新基石科學實驗室為「重要里程碑」，對科大推動卓越創新研究給予重大肯定。

科大校長葉玉如致辭時表示，作為香港首間研究型大學，科大一直致力於推動創新及科研發展，並藉多種管道促進科研成果轉化及應用，貢獻社會。她相信，成立新基石科學實驗室為一個重要里程碑，代表科大在科研發展方面的承諾，亦對科大推動卓越創新研究給予重大肯定。

騰訊投入100億元人民幣成立新基石科學基金會，基金會副理事長兼秘書長王嫵蓉指，希望透過這個創新、富有特色的民間科研人才資助項目長期、穩定地支持傑出科學家潛心基礎研究，並強調在初審階段，採用100%的海外同行評審。王又指，會繼續與科大在內的世界一流大學合作，支持傑出科學家開拓知識前沿。

戴希為科大首位新基石研究員，主要研究拓撲材料及強關聯體系的第一性原理計算，有助開發新材料及解決新材料應用問題。戴在物理學研究領域貢獻卓越，包括於2011年獲中國科學院傑出科技成就獎；2018年當選美國物理學會會士，並於翌年獲該會頒發詹姆斯麥格羅蒂新材料獎（James C. McGroddy Prize for New Materials）；2022年獲科大頒授蒙民偉博士納米科學教授席。

新基石研究員項目涵蓋數學與物質科學及生物與醫學科學兩個領域，並鼓勵學科交叉研究；2022年至今，項目共選出104名卓越科學家成為新基石研究員。

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責任編輯：梁凱婷