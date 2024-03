【大學科研】科大設首個新基石科學實驗室　研究拓撲材料等範疇

▲ (左二)科大校長葉玉如、(右二)新基石科學基金會副理事長兼秘書長王嫵蓉、(右一)騰訊集團公共事務副總裁李子樹及(左一)科大新基石研究員戴希為科大首個新基石實驗室揭幕。(科大圖片)

科大物理學系講座教授戴希獲騰訊發起的新基石科學基金會,資助最多2,700萬元人民幣,成立科大首個新基石科學實驗室,就拓撲材料等範疇進行為期5年的研究工作,並於今日(15日)舉行揭牌儀式。校方形容,成立新基石科學實驗室為「重要里程碑」,對科大推動卓越創新研究給予重大肯定。

科大校長葉玉如致辭時表示,作為香港首間研究型大學,科大一直致力於推動創新及科研發展,並藉多種管道促進科研成果轉化及應用,貢獻社會。她相信,成立新基石科學實驗室為一個重要里程碑,代表科大在科研發展方面的承諾,亦對科大推動卓越創新研究給予重大肯定。

騰訊投入100億元人民幣成立新基石科學基金會,基金會副理事長兼秘書長王嫵蓉指,希望透過這個創新、富有特色的民間科研人才資助項目長期、穩定地支持傑出科學家潛心基礎研究,並強調在初審階段,採用100%的海外同行評審。王又指,會繼續與科大在內的世界一流大學合作,支持傑出科學家開拓知識前沿。

戴希為科大首位新基石研究員,主要研究拓撲材料及強關聯體系的第一性原理計算,有助開發新材料及解決新材料應用問題。戴在物理學研究領域貢獻卓越,包括於2011年獲中國科學院傑出科技成就獎;2018年當選美國物理學會會士,並於翌年獲該會頒發詹姆斯麥格羅蒂新材料獎(James C. McGroddy Prize for New Materials);2022年獲科大頒授蒙民偉博士納米科學教授席。

新基石研究員項目涵蓋數學與物質科學及生物與醫學科學兩個領域,並鼓勵學科交叉研究;2022年至今,項目共選出104名卓越科學家成為新基石研究員。

責任編輯:梁凱婷