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大腸癌｜多年腹痛如廁帶血揭患大腸癌　29歲男嘆3類食物誘癌病纏身

都市病 17:47 2024/03/15

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【大腸癌/結腸癌/癌症/飲食/火腿/香腸/食物/三文治/牛排】飲食不當恐誘癌病纏身！美國一名男子29歲開始經常出現腹部痛楚，如廁時紙巾上亦會出現血跡，求醫後被診斷患有第四期大腸癌。經過5年治療，目前仍與癌症搏鬥的他接受媒體訪問，指自己過去很喜歡吃火腿香腸三明治和牛排等食物，相信自己患病原因恐與飲食有關。

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Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

綜合外媒報道，居於加州洛杉磯、34歲的Joe Faratzis，2019年時開始出現輕微腹痛，腹部右下角不時會出隱痛，之後偶爾去廁所時紙巾上亦會出現鮮紅血點，由於症狀並不頻繁且症狀輕微，因此未有在意。直到數月後，某次放屁後他驚見自己下身流出大量血液：「馬桶裡大約有半杯血。」

雖然沒有痛感，但亦令他大感驚嚇，因此急到醫院求醫並證實患上第四期大腸癌。事後他經歷多次手術及化療，期間癌細胞更擴散到他的肺部和肝臟，直到最近一年才暫時未再發現任何新的癌症，但仍需每3個月去看醫生一次掃描。
 

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相信病因與飲食有莫大關係

Joe表示，自己很早前做過基因檢測，得悉本身並沒有患結腸癌的傾向，惟初時發現大腸癌時醫生亦表示，他腫瘤應該於體內出現約3年之久，當時Joe僅有25歲。回憶起當時生活作息，他發現自己因不喜愛煮飯，經常食用加工食品及紅肉，加上時常食宵夜，因此相信他的病因與飲食有著莫大的關係：

「我真的認為大腸癌是我造成的。」

經歷漫長的治療後，Joe如今仍會反省過去，呼籲大家發現身體有何不適，便應盡早檢查：「如果我在 2019 年出現最早的結直腸癌症狀時，便已經進行掃描，可能不會陷入現在的境地。」

食用加工食品可致患癌風險激增

據報道指，大量研究顯示，飲食中假如含有大量超加工食品，例如大量生產的麵包和即食食品等，對於患癌風險亦會偏高。有研究指，食用加工食品最多的男性，患上結腸癌風險相較吃得最少的人相比，風險激增加達29%。專家認為，加工食品為延長保質期，於產品中添加的化學物質、色素、甜味劑及防腐劑，或會令人體進食後出現DNA突變，繼而增加患癌風險。

這些食品添加劑雖然歐洲被禁止使用，但在美國卻已合法數十年，而今年加州率先成為首個取締食品添加劑的州份，昨日更開始考慮進一步禁止學校使用多項添加劑。假如法案獲得通過，將要求品牌於2025年之前改變配方，否則或會被禁止進入該州。

大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

預防患上大腸癌的5大方法：

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大腸癌7大症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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