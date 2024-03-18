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尿滲煩惱｜港女一大笑易漏尿　靠1動作忍尿治標不治本【拆解尿失禁】

都市病 11:20 2024/03/18

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【女士/尿滲/漏尿】女士們注意！一名港女分享自己一直有尿滲問題，一大笑就會忍不住尿意，但她並沒有太在意，且多年來已經習以為常。有網民提醒，指尿滲問題並非正常，建議她盡快求醫。

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該名港女昨日（14日）於網上討論區「Dcard」以「有時大笑會忍唔到瀨尿」分享一個從小到大屢有發生的尷尬情況。女事主指，自己從小學開始已經有尿滲問題，有時一大笑或打噴嚏，都會導致尿漏情形。故此，她習慣用護墊墊在內褲「有時笑得太勁，會唔覺意咇咗少少尿出嚟…」上，好讓漏尿情況出現時不會弄濕內褲。

有時笑得太勁，會唔覺意咇咗少少尿出嚟…

女事主續指，曾經試過在街上大笑至差點失禁，要立刻停下來，以「交叉腳」姿勢用力夾住下體。她亦盡量平復激動情緒，「冷靜個人唔好再笑」，才可以忍住尿意。她自嘲這個從小到大的情況很「滑稽」，向網民尋求解決的辦法。

網民：唔係正常！

帖文下有網民留言，分享自己同樣有尿滲問題，但同樣表示不明為何會出現這種情況。有網民指這個情況屬異常，建議女事主盡快求醫處理。

年紀大的婦女屬高危群組

根據港安醫院的資料指出，婦女尿失禁是一個全球性的問題，病發率由17%至60%不等，而在香港，女性患尿失禁的數字介乎13至21%之間。女性的年紀愈大，病發的機會愈高。尿失禁分別有8大高危因素及4大症狀：

8大高危因素

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4大症狀

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尿失禁亦可分為「應力性尿失禁」、「急迫性尿失禁」及混合性尿失禁幾類。尿失禁成因如下：

（香港港安醫院圖片）

尿失禁是可以治療的，現時可透過盆底肌肉運動、電流刺激治療、藥物根治，若情況嚴重可以手術治療，增加患者的控尿能力。

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責任編輯：羅嘉欣

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