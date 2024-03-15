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【23條立法】斥有人刻意抹黑　鄧炳強︰附屬法例不會超越主體法例

政治 17:56 2024/03/15

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鄧炳強表示，附屬法例不會超越主體法例。（梁偉榮攝）

政府就23條立法提修訂，賦權行政長官會同行政會議，可為維護國家安全所需訂立附屬法例。保安局局長鄧炳表示，留意有人刻意抹黑，指條文是容許行政長官及行會可隨意立例，鄧炳強強調，有關情況不會發生，強調附屬法例不會超越主體法例，例如條文中提到，可為審理國安案件人士提供安全保護，當局可透過附屬法例方式，列明提供安全屋、人身保護等。

鄧炳強下午見記者時表示，附屬法例是透過「先訂立、後審議」的簡便快捷方法立法，一般是說明主體法例裏面的細則。他舉例，若主體法例罰則說明是14日，即使增設附屬法例，罰則亦不會超過主體法例的14日。他又舉例，「主體法例說明可以註銷護照，附屬法例能否連身份證也取消？是不能的，主體法例說明只能取消護照，就只取消護照。」

引述在港美國人︰香港較美國安全

鄧炳強又稱，留意到今日有美國反華政客，建議對23條立法官員提出制裁，又恫嚇在港做生意或生活的美國人，指23條立法後香港將很危險。鄧稱，他所認識不少在港生活的美國人，都知悉23條立法能保障他們的安全，又引述他們說在香港生活比在美國生活更安全。

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記者：趙居逸

 

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