再見‧枕邊人丨吳嘉儀演花癡千金搶鏡　阿七與丈夫爭吵後更珍惜彼此

▲ 吳嘉儀在《再見‧枕邊人》演出甚搶鏡。

TVB劇《再見‧枕邊人》在昨晚（3月14日）劇情講顧晴天（黃智雯飾）獲楊萬森（馬德鐘飾）指派負責「千里尋恩公」專題，替5年前曾被綁架的何氏集團太子女Kandy Ho（吳嘉儀飾）尋找當年助她脫離險境的救命恩人。

Kandy憶述恩公當日駕著超酷電單車並以「公主抱」抱她上車，形容恩公擁韓劇男神「金宇彬」的身高、「水行俠」的健碩身材，說時更不禁花癡上身，興奮到連扮演私人秘書兼管家的楊證樺也連番尷尬喝止：「小姐，儀態！」相當搞笑。

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▲ 《再見‧枕邊人》吳嘉儀

「恩公」被嚇怕

惟因恩公全程穿戴頭盔未能看清其容貌，Kandy僅記得對方曾接過「大佬」電話，獲晴天鎖定為江湖中人，並託金長勝（羅天宇飾）好友天狗（麥秋成飾）幫忙尋人。

另一爆笑點是，Kandy哼出恩公當日的電話聆聲，本是尋人關建，可是因Kandy的驚人「魔音」演繹，令事件慘變「超級無敵估歌仔」，晴天等人頭都大埋。

在今晚（3月15日）的《再見‧枕邊人》，恩公真正身份曝光！尋覓多年終於重遇恩公的Kandy，亦會換上瀏海新髮型，並以公主look悉心打扮會見夢中情人，豈料「恩公」卻被Kandy的熱情嚇怕。

▲ 《再見‧枕邊人》吳嘉儀

感覺似浪漫韓劇X搞笑港產片

吳嘉儀（阿七）對於是次在《再見‧枕邊人》扮演「浮誇花癡千金」，感到開心又難忘，並感謝監製賞識；談到拍攝難忘事，阿七直言一定是電單車場口：「嗰場回憶戲喺我角度suppose係勁浪漫，好似韓劇咁，但喺『恩公』版本，我變咗一個阻頭阻勢成頭泥嘅女人！今次拍攝係超開心，直情好似一邊睇緊浪漫韓劇，一邊睇緊搞笑港產片咁。」她憶述該場戲份在鹿頸和新娘潭的彎路取景，笑言回看playback驚見自己狂食風的狼狽樣很好笑。

自認唱歌「五音齊全」的阿七，笑言最難演繹「郭柏妍式魔音」，因此需要靠變聲app學唱走音歌：「我先用奇怪變聲app唱一次《最佳損友》個副歌，然後聽完再扮番出嚟，大家喺現場都笑得好開心！」阿七還透露揣摩角色時，參照了楊詩敏（蝦頭）在電影《潮性辦公室》的演出；服裝方面則主打浮誇用色，包括紫色薄紗傘裙、桃紅色背心裙、印花圖案長裙等，以配合「花癡千金」一角。

▲ 吳嘉儀在《再見‧枕邊人》扮演「浮誇花癡千金」。

阿七禾稈冚珍珠

其實阿七畢業於香港演藝學院，所以與楊詩敏根本屬同門，而且阿七在學時更以優異成績奪得校內「成龍慈善基金獎學金」及「鍾景輝萬寶龍藝術獎學金」。

阿七在2015年畢業後加入TVB，入行以來不少人指她與「東張女神」李旻芳撞樣，而且二人不只樣貌似，連身材也同屬有料之人。入行多年本來甚密實的阿七，近年開始大方會騷水著或穿較性感衣著，網民才發現原來阿七過往一直禾稈冚珍珠。

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床頭打交床尾和

不過近期網民留意阿七是，因為去年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚的她，才新婚不久便於去年底在社交平台放負「公審」丈夫，更自爆衣衫被掟出大門、因密碼鎖被改有家歸不得。

後來，阿七「報平安」指自己能平安自由出入，會在工餘時間與朋友傾訴。及後，她接受傳媒訪問直認與老公有小風波、小爭執，當時並指兩人要靜一靜，再好好傾談，嘗試修補關係。

踏入2024年，阿七與老公關係「雨過天青」，二人齊齊遊廟街，她更拍下老公吹波波糖的照片，兩公婆亦開心合照，又發文感謝老公：「今晚多謝豬仔，你好盡力哄我一笑。」

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之後，阿七天又分享與「珍惜」有關的語錄：「珍惜除了是口號，更應是一個具體的行動，不單是所謂的活在當下，而是因為珍惜所以更在乎對方、身邊人的感受，為未來規劃。」

另外，阿七再晒出寫上「豬仔，我愛你」的螢幕，兩夫妻總算和好好初，令不少網民安心。

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