Healthy Life｜增加在家工作反致腰背痛？ 2個簡單動作放鬆下腰背
保健美顏 18:27 2024/03/15
【痛症／腰背痛／按摩／運動／伸展】經歷過疫情，有部分打工仔轉換了工作模式，有較多時間在家工作；然而如果經常坐姿不正確，或躺在沙發上看電視用電話，容易造成腰背痛。本報近日邀請到伸展治療師顧問鄭振林（Boky），教大家1個主動式及1個被動式伸展動作，透過拉伸下半身放鬆腰方部位（腹橫肌），紓緩腰背痛。
2個動作紓緩腰背痛
被動式伸展
- 首先躺在床上。
- 吸氣時，旁人幫忙提起右腳。
- 呼氣時，旁人幫忙把右腳緩慢地向左邊下降。
- 動作維持5至8秒，然後回復正常平躺姿勢。
- 完成後，換邊重複動作。
進行動作時，應感覺到腹橫肌位置有拉扯感。
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主動式伸展
- 此動作需要用到按摩滾筒。
- 首先把按摩滾筒放在瑜伽墊中間位置。
- 下半身和臀部慢慢坐在滾筒上。
- 雙手攤開按著地板。
- 腳跟用力支撐身體，腳掌保持升起。
- 然後用下身力量緩慢向上推、向下降。
- 進行動作2至3分鐘即可。
注意上半身不能往下沉，避免脊椎嚴重受力；同時上背和肩膊等位置要完全放鬆，避免造成肩膊肌肉緊繃。
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記者：郭子豐
攝影：林君茹
鳴謝：優越伸展治療痛症中心