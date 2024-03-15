【醫療事故】無患癌59歲婦遭誤切子宮　博愛醫院：混雜其他癌症病人樣本

▲ 博愛醫院一名女病人接受子宮切除手術後證實沒患癌。（資料圖片）

博愛醫院發生嚴重醫療事故，一名59歲無患癌女病人遭誤切子宮。院方今日（15日）公布，女病人活組織樣本，與一名癌病人樣本混集，導致化驗結果出錯，誤診患子宮內膜癌，並在今年2月進行手術，切除全個子宮、兩邊輸卵管及卵巢。醫院昨確認事件後，已聯絡病人及其家屬並致歉，將成立根源分析調查委員會，兩名涉事病理部職員正在休假。

博愛醫院行政總監莊義雄指，涉事59歲女病人因收經後陰道出血，1月5日到博愛醫院日間婦科中心求醫，在子宮及周邊位置抽取樣本，並送到醫院病理部化驗。中心在1月18日收到病理報告，顯示病人患子宮內膜癌，醫療團隊隨即通知病人及商討治療方案。病人2月26日在屯門醫院接受子宮移除手術，同時摘除兩邊輸卵管和卵巢，並按既定程序抽取淋巴細胞化驗，但未能發現癌細胞，最終證實最初的報告有誤，病人其實沒有患癌。

屯門醫院及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘補充，覆檢1月5日的採樣顯微鏡分析，懷疑受其他樣本混雜，遂檢查當日閉路電視紀錄，並基因分析樣本。結果發現，涉事病人採樣半小時後，有一名70歲癌病人採樣，樣本同日被送到化驗室化驗；據基因分析結果，相信兩人樣本混雜，令報告出現嚴重偏差。他又稱是從閉路電視看到樣本混雜可能性，但由於僅拍到部份化驗程序，混雜原因仍有待調查，現階段只確定過程不涉及打破樣本瓶。

為何術前沒有再三檢查確認病人是否患癌，屯門醫院及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基說化驗報告屬「黃金標準」，子宮鏡及造影等檢查均屬輔助性質，加上抽取樣本具風險且或延誤診治，病人又有癌症風險因素，故確信報告結果；惟提到病人最初在博愛醫院進行子宮鏡和超聲波時，情況正常。

涉事病人術後4日已出院，院方今與其及家屬會面，詳細講解事件經過及原因，日後會安排臨牀心理學家和個案經理，密切監察身心理狀況。醫院亦已成立根源分析調查委員會，期望得出事件發生原因，防止類似事情再次發生。

兩名涉事病理部職員正在休假，暫時調離相關化驗職務。至於兩人年資，博愛醫院未有正面回應，只說他們具專業資格。

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記者：梁薾心