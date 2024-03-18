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著數優惠｜中環雞翼專門店6 人同行1人免費　周年慶享全單66折歎法國無激素雞

休閒消費 11:06 2024/03/18

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熱門 癌症殺手 新手爸媽 婚後事 中一面試 COLLAR 賞花攻略 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

Wingman 6 周年限定優惠凡惠顧堂食即可用尖叫雞玩遊戲以獲得不同激筍優惠，包括全單66折、6人同行1人免費等。圖為自由鳥套餐（$788）。（相片由Wingman提供）

香港人好鍾意食雞翼，無論燒的、炸的、滷的都是不少人心頭好。中環有間打正旗號的雞翼專門店，炮製雞翼極用心，而且口味變化多端，將世界各地的特色食材與雞翼結合，研製出多款獨特味道。適逢最近做6周年優惠，盡享全單66 折或6 人同行1人免費，一個字「抵」！

位於中環的香港雞翼專門店 Wingman 以法國無激素雞為主要食材，採用低溫慢煮後再炸的烹調方式，將世界各地的特色食材與雞翼結合，研製出多款獨特的雞翼口味，給食客帶來獨特的雞翼驚喜。

齊齊揀隻尖叫雞

今年該店迎來6周年，現推出 6 大極抵優惠，即日至4月16日，於 Wingman惠顧任何雞翼放題套餐或雞翼拼盤，即可參加尖叫雞遊戲。玩法都好搞鬼有心思，是餐廳特別準備了貼上優惠號碼的6隻尖叫雞放在鐵桶中，客人只要於6隻尖叫雞之中選擇其一，大大力按下去，便可獲得與號碼相應的優惠，讓大家在熱鬧與歡樂的氣氛與餐廳一同慶祝。

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    • 優惠包括：
    6人同行 1人免費
    全單66折優惠（即場使用，只限堂食）
    免費指定口味雞翼6隻（即場使用）
    $60堂食優惠券一張
    $20外賣優惠券
    小食優惠券

    採用法國無激素雞翼

    Wingman自開業以來，一直使用優質慢煮方式烹調法國無激素雞翼，製作出多款香港限定、特色口味而受港人喜愛，例如經典水牛城醬、特色新加坡辣蟹、印度唐杜里烤雞等。90鐘雞翼放題低至 $138 起，客人可任食十幾款不同口味、脆皮多汁的雞翼，套餐更配上汽水任飲，同時可追加滋味小食，性價比極高。

    INFO
    Wingman
    地址：中環閣麟街 37-43 號祥興商業大廈 6 樓
    營業時間：12nn至11pm
    電話：9607 5500

    記者：周美好

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