【財委會】「綠在區區」項目費用飆升　建築署：物價高漲導致

▲ 立法會財務委員會通過撥款412億元，作為24/25年度基本工程儲備基金。（戴朗希攝）

立法會財務委員會今日在大部分議員舉手贊成下，通過撥款412億元，作為24/25年度基本工程儲備基金。會上，香港新方向議員張欣宇關注，「綠在區區」在黃大仙的項目，為何需要花費4000多萬？

建築署署長李翹彥回應稱，過往相關項目開支介乎2000至2900萬元，隨著物價高漲，所以價格有所上升。他透露，仍有5個「綠在區區」項目將推行，會在稍後時間提交立法會。

另有議員關注，政府財赤下，部分工程的項目是否迫切，以及開支是否過大。自由黨李鎮強稱，留意到政府有很多翻修工程，關注是否有必要性及急切性。李翹彥稱，通常有一定的急切性及必要性，才會進行翻修的工程。至於為何每項翻新工程需花費逾千萬元。李翹彥則表示，相關費用涉及顧問費及勘察費等。

另外，財委會今日亦通過撥款，支持改建舊灣仔警署為國際調解院總部，涉款約4.6億元。

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記者：戴朗希