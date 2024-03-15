【職業博覽】嶺大3.13起一連3日舉行職業博覽　提供過千職位獲逾1,000人參與　

▲ 嶺大在校內舉行一連三日「職業博覽@嶺大2024」。（嶺大圖片）

為協助應屆畢業生掌握第一手職場資訊，以規劃職業生涯，嶺大在校內舉行一連三日「職業博覽@嶺大2024」，過百間本地及跨國知名企業機構在場內設置攤位，向同學介紹公司背景及工作前景，提供超過1,000個職位；活動吸引超過1,000名嶺大學生及畢業生參與。校長秦泗釗稱，是次職業博覽為「打開通向無限可能的一扇窗」，相信同學具備能力，可在相關領域取得卓越發展。

「職業博覽@嶺大2024」在3月13至15日期間舉行，場內設有多個攤位，涉及藝術及文化、銀行及金融、工程、教育及媒體等15個行業，為嶺大本地生、非本地生以及畢業生提供全職、兼職或暑期實習等就業機會。校方更首度與公務員事務局合作，獲逾10個政府部門參加，包括紀律部隊、廉政公署、勞工處、規劃署、醫療輔助隊、效率促進辦公室等；企業機構方面，則有德勤中國、新世界發展有限公司、華僑銀行（香港）、耀才證券等參加。

嶺大亦由即日起，舉行網上職業博覽，線上平台會營運至4月底，讓嶺大學生及畢業生有更多時間了解求職策略及尋找心儀工作。

▲ 嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗形容，是次職業博覽是「打開通向無限可能的一扇窗」。（嶺大圖片）

嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗形容，是次職業博覽是「打開通向無限可能的一扇窗」，期望它能成為「促進同學個人及專業成長的催化劑」，並相信同學具備的技能、知識及毅力，能幫助他們在相關專業領域取得卓越發展。

嶺大校董會成員及就業發展委員會主席梁嘉麗亦表示，新生代是社會的未來，故校方的使命是培育、造就學生應對今日及未來社會的挑戰與需要。她亦相信，僱主投放在年輕人身上的資源，會隨著時間帶來成果。

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責任編輯：梁凱婷