薛家燕接受衛詩雅訪問認正發展姐弟戀　家燕姐表明不會再婚：已經收咗經

▲ 薛家燕接受衛詩雅YouTub頻道《衛食攻略》訪問。

衛詩雅早前上薛家燕主持的電台節目受訪，可是二人一碰面，家燕姐便不斷講恭喜，而衛詩雅以為是恭賀她憑電影《不日成婚2》入圍今屆香港電影金像獎爭影后，可是當家燕姐問︰「有3個月未？」才知道前輩把陳家樂太太連詩雅與衛詩雅混淆。

而一直有經營自己YouTub頻道《衛食攻略》的衛詩雅，便邀請家燕姐上節目接受訪問，而家燕姐亦大方讓後輩重提自己擺烏龍事件，並正式恭賀衛詩雅入圍金像獎角逐最佳女主角，衛詩雅亦承諾︰「他朝我真係有喜，第一時間上你節目。」

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▲ 家燕姐擺烏龍把連詩雅與衛詩雅混淆。

家燕姐不打算再婚

隨後，二人邊食飯邊聊天，想不到衛詩雅一招突擊問家燕姐︰「你係咪好多人追，而家有冇拍拖？」家燕姐頓了一頓後甜蜜地坦白承認︰「有拍拖！」

現年已經73歲的家燕姐更透露「朋友仔」年紀比她細，但因對方是圈外人因此不想高調。同時家燕姐表明沒打算再披嫁衣，而且更十分坦白地說：「我呢個年紀，唔會諗住再結婚，佢希望想結，可能想要小朋友啦，但我已經收咗經啦。」然後，家燕姐更幽默地說：「我食咗靜心啦，呢啲嘢唔使諗。」

可是當衛詩雅進一步問家燕姐平時與男友會去何處拍拖時，家燕姐即耍太極說︰「你問咁多呢啲嘢？」便把話題終止。不過，今次家燕首度公開認有一位圈外男友，可說已畀足面衛詩雅。

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