香港賞花2024｜3月賞花打卡好去處　元州邨30米簕杜鵑隧道+荔枝角杜鵑盛開

▲ 3月正值簕杜鵑和杜鵑花盛放，想打卡的大家即睇以下熱門賞花地！

【香港賞花2024/賞花攻略/親子好去處/簕杜鵑/杜鵑花/長沙灣元州邨/荔枝角公園】春天到來，香港有不少花也迎來花期，簕杜鵑便是其中一種。現時，各區的簕杜鵑經已綻放，想欣賞澎湃的桃紅花海，就不要錯過TOPick為大家精選的5大簕杜鵑和杜鵑花賞花熱點！趁著花期，可以考慮周未時間與家人前去打卡！

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香港賞花2024｜簕杜鵑VS杜鵑花

簕杜鵑經常被人誤以為是杜鵑花，其實兩者是不同物種。簕杜鵑是常見灌木，又稱九重葉，因為花的莖部小枝多刺，而花朵又像杜鵑花般鮮艷美麗，因此被稱為簕杜鵑。不少人以為簕杜鵑中間的白花是花蕊，其實那才是花朵，而外圍的「花瓣」則是紙般薄的苞片。

香港簕杜鵑的花期通常在3至5月，開花期較長，花朵顏色多變，常見的有白色、紅色、粉紅色、橙色及紫色，花開時，全株同時盛開，形成一片色彩繽紛的花海。

▲ 簕杜鵑與杜鵑花是兩個不同物種，其花期通常在3至5月。（任薏攝）

香港賞花2024丨3大簕杜鵑賞花熱點

1. 長沙灣元洲邨

每逢簕杜鵑花期，長沙灣元洲邨的30米長的簕杜鵑隧道便會盛開，形成一片花海。近日，這條簕杜鵑隧道的花經已全開，一片桃紅花海展現眼前，非常壯觀，吸引不少人前去賞花！

長沙灣元洲邨簕杜鵑花隧道

地點：元洲邨邨口

交通：長沙灣港鐵站C2出口轉右

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2. 屯門屯安里

要賞花不一定要到指定的公園內，即使走在路邊也能看到絕美花景。屯門屯安里的行人步道旁，綻放了大片紅色簕杜鵑花，風起時花辮隨風漂落，鋪滿一地，非常浪漫。花海於私人屋苑旁，前來打卡的人並不多，絕對是一大秘境！大家可以獨享花海下的一片寧靜。

屯門屯安里

地點：屯門屯安里

交通：西鐵兆康站F出口步行5分鐘

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3. 黃大仙啟德河

黃大仙啟德河的兩旁，種滿了簕杜鵑花，每到3、4月，河旁兩邊便會出現桃紅花海。大家能夠欣賞這片美景，全是渠務署啟德河的改善工程，將啟德河道設置仿石種植盆及河床種植槽，更沿河建造總長約1.4公里的河邊花槽來栽種簕杜鵑。每年花期，簕杜鵑花便會沿河邊盛放，非常壯觀。

黃大仙啟德河

地點：黃大仙啟德河旁

交通：啟德港鐵站D出口再步行到達

▲ 每到3、4月，黃大仙啟德河兩旁的簕杜鵑花便會盛放。（啟德河網頁圖片）

香港賞花2024丨2大杜鵑花賞花熱點

4. 荔枝角公園

荔枝角公園佔地約2,000平方米，種植了多種不同顏色的杜鵑花，如紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑及白杜鵑等。據康文署賞花情報網站，現時園內的開花指數為5，是觀賞杜鵑花的最佳時期，大家記著捉緊花期前往賞花！

荔枝角公園

地址: 九龍荔枝角荔灣道1號

交通：美孚港鐵站C1、D、F、G出口

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5. 香港動植物公園

香港動植物公園位於中半山，已有150年歷史，屬香港最早設立的公園。園內設有杜鵑園，佔地約1,400平方米，共種植了10多種杜鵑花，當中既有紅杜鵑、錦繡杜鵑、紫杜鵑、白杜鵑，黃杜鵑、也有若干較罕見的品種，例如羊角杜鵑。在康文署的賞花情報中，公園的花開指數同樣為5，大家到園內賞花，便看到百花爭艷的壯觀美景！

香港動植物公園

地址：香港中環雅賓利道

交通：鄰近港鐵金鐘站B出口；或中環站D2出口

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圖片獲「檸檬萌 Amy」授權轉載

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責任編輯：王明芳