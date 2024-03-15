北上消費｜WeChat Pay HK送免費深圳電話卡　可享¥100儲值額+50GB數據【附教學+領取點】

▲ 只需簡單幾個步驟就可以領取WeChat Pay HK送免費深圳電話卡。

【北上攻略/深圳旅遊/深圳親子遊/深圳電話卡/山姆/WeChat Pay/微信】自通關後，很多港人都北上消費，不過用漫遊服務收費昂貴，所以不少人都會在內地購買電話卡上網！繼AlipayHK推出免費送深圳電話卡優惠後，WeChat Pay HK都緊隨推出¥100儲值額+50GB數據免費電話卡，港人可憑回鄉卡領取，即睇操作教學+領取地點及交通！

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深圳玩樂優惠｜WeChat Pay HK「跨境遊」完成登記即取

即日起至3月31日，港人只需透過WeChat Pay HK手機應用程式中的「跨境遊」完成簡單登記，並帶同回鄉證到鄰近羅湖口岸的金光華廣場，即可免費領取由中國電信發行的內地電話上網卡。電話卡內包含總值¥100儲值額，可用作扣減每月¥29費用，享有20GB的通用數據及30GB的定向數據，另可用於通話及SMS短訊。

要注意，每張回鄉證只能領取一張中國電信的電話卡，曾在電訊公司內開通過電話卡之用戶，將無法領取是次免費電話卡優惠。

以下是圖解教學:

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深圳玩樂優惠｜WeChat Pay HK 免費深圳電話卡

日期：即日起至3月31日

時間：11am - 6pm

地點：深圳羅湖區金光華廣場F1層客服臺

交通：深圳地鐵1線線國貿站A出口

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責任編輯：王明芳