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【珍惜生命】長沙灣屋苑有外籍男墮樓　倒臥鄰廈天台不治

社會 20:28 2024/03/15

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長沙灣道御匯。(曾秋文攝)

一名外籍男幼稚園教師墮樓身亡，今日(15日)下午5時43分，有人報案指一名男子倒臥在長沙灣道266號一棟大廈天台的水箱上。消防及救護員到場在12樓天台發現該明昏迷不醒男子，其後經救護員證實已當場死亡。

警方到場調查後，相信該名外籍男子從長沙灣道270號御匯31樓一單位躍下，倒臥在隔鄰大廈水箱上。消息稱外籍男子任職幼稚園英文老師，在港沒有親人，懷疑最近與女友感情發生問題，警方正調查事件。

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記者：曾秋文

長沙灣 老師 幼稚園 御滙 罪案 交通事故

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