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婚後事丨第16集劇情預告　天暉靜海婚後不斷出現家庭問題

娛樂 22:48 2024/03/15

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《婚後事》

TVB劇《婚後事》由羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕主演，第15集劇情講到明芯自覺在愛情幸福與親職之間撕扯，誠鈞卻認定她是在兩個男人之間周旋，獨自出走他方……

第16集（18/3）

（程天暉與呂靜海視點）天暉當日離遠守候，待靜海自強，完成改編網劇《婚後事》，才向靜海表白。

天暉認定二人會一起燃燒、追夢，定情不久就提出結婚，未幾靜海更懷孕。

時至2025年，天暉成了庸碌中年，自覺無論如何努力，靜海都如同怨婦或瘋婦。

另一方面，靜海當初認定跟天暉可以細水長流。

花婆離世，天暉願做靜海的依靠，但二人因結婚6年多以來，夫婦在事業、家庭的分工不均；加上育兒方式、婆媳問題，俱令靜海無力再愛……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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