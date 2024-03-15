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【噪音問題】環保署動用聲學相機　成功查出日出康城高頻噪音源頭

社會 20:58 2024/03/15

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環保署人員於深夜時段在現場運用高科技聲學相機作偵測。（政府新聞處）

環保署今日(15日)公布，利用聲學相機成功在將軍澳日出康城一帶，找出不明噪音源頭。

環保署指，本月接獲18宗投訴，指晚上在日出康城LP6、晉海及Montara內園一帶一帶，受到源頭不明和不規則的高頻噪音滋擾，嚴重影響日常作息，部分投訴人懷疑噪音源自附近的數據中心。

署方其後派員到場調查發現，該高頻噪音發出的時間不定，現場環境布局複雜，涉及多個不同屋苑、共用花園及樓宇設備，而且聲音在多棟大廈間多重反射。署方於是運用聲學相機調查，今日凌晨鎖定高頻噪音源自屋苑一個中高層住宅單位，相信噪音的成因來自於該單位的已損壞生活設施。署方已聯絡物業管理公司跟進。

署方續稱，一直留意國際間最新科技的發展及應用，並適時引入相關技術以協助署方人員更有效率執行環保法規。由於涉事高頻噪音源頭不明和不定時發出，署方運用聲學相機能大幅縮短調查噪音源頭所需的時間，盡快協助市民解決噪音滋擾問題。環保署會繼續留意科技的發展和應用，以協助部門提升效率及服務質素。

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責任編輯：蘇文軒

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