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【日夜繽紛】九龍城下月辦「美食潑水泰繽紛」　區議員關注安全問題

政治 23:07 2024/03/15

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九龍城潑水節去年回歸。（資料圖片）

響應「18區日夜都繽紛」，九龍城區議會下月將舉行「龍城美食潑水泰繽紛」。「提振地區經濟專責工作小組」今日召開首次會議，會上有區議員關注屆時人流管制安排及安全問題。

民建聯關浩洋指出，去年復辦潑水節，吸引數百人在街頭「水戰」，更有人以水槍「追擊」現場警員，之後被控襲警，關注潑水節安全問題。關又認為，要考慮今年後備日子及封路安排。

小組主席黃文莉表示，會安排人員管制人流，另外每個潑水區都設有2至3位急救人員及消防通道，相信能夠保障市民安全，如果太多人，或要安排市民「在旁邊等下先」。她又指，民政處會提早與相關業主和商舖溝通，減少對附近居民的影響，但暫未有安排後備日期。

宣傳工作方面，黃文莉指下星期會開始宣傳和招聘工作，亦會在不同社交平台作推廣。

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記者：戴朗希

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