【私院收費】議員批收費欠透明「嚇怕」病人轉公院求醫　促政府推動「套餐式收費」

▲ 中大醫院現時有763個套餐項目，為病人提供套餐式收費。（資料圖片）

立法會衞生事務委員會今日舉行會議，會上有議員關注私家醫院收費欠透露，指同一手術收費差距超過三倍，希望當局加強推動私院提供套餐式收費。醫衛局局長盧寵茂表示，須待私院進行牌照續期時才有望作出修改。

民建聯梁熙指，某間港島區的私家醫院，同為開放式切除結腸手術連住院服務，最終收費由11萬至40萬元不等，相差3倍有多。病人隨時因為收費差異大而大失預算。因此，嚇怕了有能力的病人也轉去公立醫院，加重了公營服務的負擔。反觀中大醫院，現時已有763個套餐項目，為病人提供套餐式收費。梁熙認為套餐式收費模式，能提高收費的透明度，讓病人在入院前已對收費有所預算，不用為埋單而「擔驚受怕」。

盧寵茂回應指，現時當局只在兩間較新的私家醫院，即中大醫院及港怡醫院的條款才加入套餐式收費的要求，其他的私家醫院只能等待牌照續期時才有望作出修改，而即將有兩間私家醫院面臨牌照續約。

醫療衞生界林哲玄則表示，政府希望醫院套餐收費成為所有私家醫院的標準收費模式；風險從保險公司移到了醫院頭上，保險業界理應支持。但「醫院不是開善堂的，既然醫院需要承擔風險，套餐收費一定考慮了併發症的出現率和治療成本，計入套餐收費內，於是拉高手術順利個案的收費。」

林哲玄續指，自己作為外科醫生，醫生的專業收費以套餐計算他沒有問題，其成本是時間。他又說，希望知道醫院用套餐收費，同一個手術的平均收費是高還是低，「可惜局方沒有答案。」

另外，他指中大醫院過去一年的財政表現不俗，但病床使用率偏低，只有49%，令人關注。

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記者：趙居逸