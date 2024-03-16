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COLLAR成員丨許軼被指與魏念恩Nathan拍拖　Day撰文道歉：對不起讓喜歡我的大家擔心了

娛樂 10:16 2024/03/16

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COLLAR成員Day。

在本周二（3月12日）突傳出曾參加《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）與人氣女團COLLAR成員許軼（Day）拍拖，甚至指兩人已發展至同居關係，可是Nathan與Day沒回應事件。

直至本周三（3月13日）晚上，COLLAR經理人戴穎（Wing）在個人IG發文回應，當中寫道Day是在去年年底經朋友介紹認識Nathan，並指：「過咗一段時間的了解 並沒有繼續發展情侶關係」

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可是因為Wing的發文沒直接否認二人曾拍拖，而且用字曖昧，於是大多網民認為二人其實曾相戀而後來分手，令發文未能成功平息事件。

一直專心準備COLLAR演唱會的Day，在昨晚（3月15日）終於在Tg Group粉絲群內首度回應，發文向一眾粉絲道歉稱：「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良」，但就未有正面解釋與Nathan的關係。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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