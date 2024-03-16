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【文藝盛事】黃偉綸料一系列盛事吸400萬人次訪客　冀為市民生活添色彩

政治 12:05 2024/03/16

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黃偉綸預料一系列盛事能吸引400萬人次訪客。（資料圖片、黃偉綸 fb圖片）

政府本月起「藝術三月」為主題舉辦一連串文藝盛事，康文署亦投放5000萬元，舉辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，財政司副司長、盛事統籌協調組長黃偉綸預計，一系列盛事能吸引400萬人次訪客，訪客包括香港人與旅客，強調舉辦盛事除了推動經濟發展，亦希望為市民的生活增添色彩，令香港作為國際盛事之都的定位更鮮明。

黃偉綸今日在電台節目上表示，每150萬名旅客，為經濟總量GDP本地總經濟收入帶來千分之一增長，即也有30億元。他認為，經濟貢獻固然重要，但同樣道理，盛事令市民的生活更多姿多彩，令香港作為國際盛事之都的定位更鮮明。他又提到，「金庸百年誕辰紀念展」在沙田文化博物館展出，樂見有內地旅行社正組織旅行團入場觀展。 

對於有議員認為，康文署與國際藝術團隊「teamLab」，本月25日起於金鐘添馬公園展出200多個發光蛋型裝置展覽，不應免費入場。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖指，今次展覽希望提升本港文化藝術氣氛，並非所有與商業有關的活動就要收費。他稱，「收不收錢都有人講」，不過每個項目有不同本質、目標不一，並非要「側埋一邊全部收費」。

黃偉綸料今年訪港旅客超5000萬人次

2月份訪港旅客超過400萬人次，比1月份多，黃偉綸認為，如果保持勢頭，本港今年訪港旅客會接近、甚至超過5000萬人次，超出原來預期，他對今年港旅遊前景非常樂觀，要做好人手及航班配套。

每月一次維港煙火匯演將在五月起推出

至於《財政預算案》提到的，每月一次的維港煙火匯演，黃偉綸透露，將在5月起推出，每次歷時大約10分鐘。被問到內地城市經常舉行煙火及無人機表演，活動是否足夠吸引，他說，本港特色是維港，傳統煙花匯演在灣仔對開維港舉行，以往曾在西九及銅鑼灣舉行煙火匯演，旅遊發展局正研究今次具體位置，也會配合季節、節慶。

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責任編輯：區綽彥

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