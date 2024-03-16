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【7.1立會案】涉闖會議廳14人暴動等罪成　藝人王宗堯囚74個月

政治 11:41 2024/03/16

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王宗堯（右）經審訊後被裁定暴動罪成。（資料圖片）

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等共14人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，案件今（16日）於區域法院判刑。王宗堯等4人經審訊後被裁定暴動罪成，2名記者被裁定暴動罪脫但進入會議廳罪成，其餘8名被告則承認暴動罪。王宗堯被判入獄74個月，11名被告則被判囚逾54個月至82個月，2名記者各被判罰款1,500元。

本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。14名被告為黃家豪（22歲，學生）、羅樂生（21歲，廚師）、何俊諺（23歲，運輸工人）、畢慧芬（26歲，無業）、孫曉嵐（25歲，自由工作者）、潘浩超（33歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（45歲，藝人）、沈鏡樂（25歲，地盤工人）、劉頴匡（30歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（31歲）、鄒家成（27歲）及林錦均（27歲，無業）。

鄒、劉、孫等8人承認暴動罪。王宗堯在內6人則不認罪受審，王等4人被裁定暴動罪成，2名學生及網媒記者被裁定暴動罪脫，但進入會議廳罪成。

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記者：陳曉欣

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