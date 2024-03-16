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【7.1立會案】涉闖立法會暴動罪成12人囚4年半至6年10個月　藝人王宗堯囚6年2個月

政治 11:41 2024/03/16

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王宗堯（右）經審訊後被裁定暴動罪成。（資料圖片）

藝人王宗堯及前港大學生會會長孫曉嵐等共14人，涉於2019年7月1日進入立法會會議廳，被控暴動罪及在進入會議廳罪，案件今（16日）於區域法院判刑。王宗堯等4人經審訊後被裁定暴動罪成，2名記者被裁定暴動罪脫但進入會議廳罪成，其餘8名被告則承認暴動罪。王宗堯被判入獄6年2個月，11名被告則被判囚逾4年半至6年10個月，2名記者各被判罰款1,000及1,500元。法官指立法會有獨特憲制地位及象徵意義，斥示威者包圍和衝擊立會是向特區政府挑戰，意圖削弱及推翻香港特區的憲制，為最嚴重的暴動案。

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本案為區域法院案件，今移師至西九龍裁判法院處理。14名被告為黃家豪（24歲，學生）、羅樂生（23歲，廚師）、何俊諺（26歲，運輸工人）、畢慧芬（28歲，無業）、孫曉嵐（27歲，自由工作者）、潘浩超（35歲，無業）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（45歲，藝人）、沈鏡樂（26歲，地盤工人）、劉頴匡（30歲）、吳志勇（28歲）、范俊文（31歲）、鄒家成（27歲）及林錦均（28歲，無業）。

鄒、劉、孫等8人承認暴動罪。王宗堯在內6人則不認罪受審，王等4人被裁定暴動罪成，2名學生及網媒記者被裁定暴動罪脫，但進入會議廳罪成。

暫委法官李志豪指，接納辯方指被告黃家豪和馬啟聰沒作出暴力行為，亦接納黃經驗尚淺，沒深思下觸碰被撕毀的《基本法》小冊子，馬是按照上司指示採訪，沒有不當行為，判黃罰款1,500元，馬罰款1,000元。

就暴動罪的判刑，法官指立法會有獨特的憲制地位及象徵意義，當日有逾千名示威包圍立法會，無視警方警告，變本加厲地破壞，肆無忌憚包圍立法會，標誌著向特區政府挑戰，意圖削弱及推翻香港的憲制，包圍立法會可視為衝擊法治。

法官指，示威者除了大肆破壞立法會設施，更作出針對特區政府的行為，例如在會議廳掛起港英旗，行為極侮辱和挑釁。法官稱，本案比辯方援引的理大及中大暴動案更嚴重，重申立法會有獨特憲制地位及象徵意義，本案是暴動案中最嚴重的，而本案後數個月香港陷入動蕩不安。

法官將罪責劃分3級，以6年半至7年作為起刑點。法官指，雖然王宗堯沒有作出破壞或暴力行為，但不同意王逗留在會議廳時間約5分鐘和沒有積極參與是有力的求情因素，強調藉加入暴動已可壯大示威者聲勢，若像王一樣的人不斷加入，不論逗留時間長短也可促使暴動延續。法官認為王的罪責屬低級，除他初犯和同意部分案情外沒有減刑因素，判囚6年2個月。

法官亦裁定孫曉嵐罪責屬低級，孫沒作暴力行為，她曾在會議廳與他人交談及拉低口罩，行為介乎支持及鼓勵他人，判囚57個月。法官另指，同屬低級罪責的何俊諺及沈鏡樂沒使用暴力，在場屬鼓勵他人，分別判囚74個月及55個月15日。

法官指，劉頴匡、鄒家成、吳志勇、范俊文、林錦均及潘浩超6人的罪責為嚴重。鄒家成雖沒作衝擊，但他多番撕毁《基本法》小冊子、貼港英旗及有份舉起「沒有暴徒，祇有暴政」橫額，在莊嚴的會議廳中所作「每項舉措均有象徵意義」，反映對特區政府的侮辱，與持武器衝擊者不相伯仲，判囚61月15日。

劉頴匡則被批評為暴動「重中之重的一員」，劉曾與示威者討論去留，顯示他與眾人站在同一陣線；劉又呼籲示威者不要撤出金鐘，盡可能守護留守的示威者，法官指劉有指揮、帶領和煽動的角色，積極參與暴動，判囚54個月20日。

法官指吳志勇及范俊文均曾與示威者商去留，吳留守到最後被示威者抬走，范曾以鐵鎚擊打煲底位置的玻璃及留守至立會失守，判吳入獄80個月，范入獄61個月15日。林錦均曾用鐵馬衝擊立法會玻璃門及運送物資加重罪責，就暴動罪被判囚82個月，刑毁罪囚22個月，兩罪同期執行。潘浩超曾在立法會大樓外投擲雞蛋等物品和指罵警員，由中午留守至晚上，判囚63個月。

至於罪責中等的羅樂生及畢慧芬，法官同意羅沒使用暴力，但曾運送物資；畢手持鐵枝可激勵士氣，也可用作破壞，兩人同被判監59個月7日。

七一闖立會案刑期表

黃家豪：進入會議廳罪罰款1,500元
馬啟聰：進入會議廳罪罰款1,000元

受審後暴動罪成被告
王宗堯：74個月
何俊諺：74個月
吳志勇：80個月
林錦均：82個月

承認暴動罪被告
劉頴匡：54個月20日
沈鏡樂：55個月15日
孫曉嵐：57個月
畢慧芬：59個月7日
羅樂生：59個月7日
范俊文：61個月15日
鄒家成：61個月15日
潘浩超：63個月

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記者：陳曉欣

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