洪金寶患糖尿病戒澱粉質　大哥大嚴格控制飲食青瓜蕃茄

▲ 大哥大洪金寶。

香港電影導演會年度頒獎禮在昨晚（3月15日）假香港瑰麗酒店舉行，梁朝偉、劉嘉玲、余香凝、劉偉強、古天樂、曾志偉、姜大衛、馮德倫、田啟文等出席。當中，現年72歲的大哥大洪金寶與太太高麗虹齊現身晚會。

近年不時被拍到坐輪椅出入的大哥大，今日不用坐輪椅只是要用拐杖，不過大哥大企定拍照時可以不用拐杖借力，而且他面色紅潤，精神不俗。當被問最近忙甚麼時，一向幽默的洪金寶笑稱：「成日行來行去，買餸、煮飯。除咗買餸，好少周圍行。」

不過大哥大透露已甚約朋友去飲茶，解釋稱：「好多嘢唔食得，去到好辛苦。」這是因為洪金寶患糖尿病，由此要嚴格控制飲食，不過他指：「其實只係控制一樣嘢，就係澱粉質，其他都可以食，肥豬肉都任我食。」

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▲ 洪金寶患糖尿病要嚴格控制飲食。

大哥大笑言現時「營養不良」

其實大哥大本身廚藝也不俗，問他會否研究合適自己的食譜時，他回應：「唔使研究，糖尿來來去去幾樣嘢，晏晝食青瓜兩碌，夜晚食一餐，又係青瓜，食三碌，中間如果肚餓食蕃茄。」他再發揮幽默本色稱：「依家一定健康，但係營養不良。」

同時，他稱會多步行作運動，但就不會去行山。當被問會否去游乾水（打麻雀）時，他半開玩笑稱：「游游吓旁邊啲死晒，我又鬧又拍枱，冇人敢同我打。」

梁朝偉余香凝獲獎

另外，當晚導演會舉行年度頒獎，「最佳男主角」獎由梁朝偉憑《金手指》奪得，「最佳女主角」獎由《白日之下》余香凝憑獲得，至於「最佳新演員」由《但願人長久》謝咏欣奪獎。

而「新晉導演」由卓亦謙憑《年少日記》獲獎，「最佳導演」頒予《命案》鄭保瑞，年度大獎「最佳影片」就由吳煒倫執導的破億票房作《毒舌大狀》奪得。

另外，「執委會特別獎」由李子俊執導的《第八個嫌疑人》獲得；「榮譽大獎」頒授予已故《七小福》、《歲月神偷》導演羅啟銳。

▲ 《毒舌大狀》獲導演會選為去年最佳電影。

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