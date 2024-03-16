  • 21°C
香港時間 : 2024316日 (週六) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪金寶患糖尿病戒澱粉質　大哥大嚴格控制飲食青瓜蕃茄

娛樂 11:56 2024/03/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

大哥大洪金寶。

香港電影導演會年度頒獎禮在昨晚（3月15日）假香港瑰麗酒店舉行，梁朝偉、劉嘉玲、余香凝、劉偉強、古天樂、曾志偉、姜大衛、馮德倫、田啟文等出席。當中，現年72歲的大哥大洪金寶與太太高麗虹齊現身晚會。

近年不時被拍到坐輪椅出入的大哥大，今日不用坐輪椅只是要用拐杖，不過大哥大企定拍照時可以不用拐杖借力，而且他面色紅潤，精神不俗。當被問最近忙甚麼時，一向幽默的洪金寶笑稱：「成日行來行去，買餸、煮飯。除咗買餸，好少周圍行。」

不過大哥大透露已甚約朋友去飲茶，解釋稱：「好多嘢唔食得，去到好辛苦。」這是因為洪金寶患糖尿病，由此要嚴格控制飲食，不過他指：「其實只係控制一樣嘢，就係澱粉質，其他都可以食，肥豬肉都任我食。」

【影壇大哥大】71歲洪金寶瘦一個碼　輪椅代步現身街市被「野生捕獲」

洪金寶患糖尿病要嚴格控制飲食。

大哥大笑言現時「營養不良」

其實大哥大本身廚藝也不俗，問他會否研究合適自己的食譜時，他回應：「唔使研究，糖尿來來去去幾樣嘢，晏晝食青瓜兩碌，夜晚食一餐，又係青瓜，食三碌，中間如果肚餓食蕃茄。」他再發揮幽默本色稱：「依家一定健康，但係營養不良。」

同時，他稱會多步行作運動，但就不會去行山。當被問會否去游乾水（打麻雀）時，他半開玩笑稱：「游游吓旁邊啲死晒，我又鬧又拍枱，冇人敢同我打。」

梁朝偉余香凝獲獎

另外，當晚導演會舉行年度頒獎，「最佳男主角」獎由梁朝偉憑《金手指》奪得，「最佳女主角」獎由《白日之下》余香凝憑獲得，至於「最佳新演員」由《但願人長久》謝咏欣奪獎。

而「新晉導演」由卓亦謙憑《年少日記》獲獎，「最佳導演」頒予《命案》鄭保瑞，年度大獎「最佳影片」就由吳煒倫執導的破億票房作《毒舌大狀》奪得。

另外，「執委會特別獎」由李子俊執導的《第八個嫌疑人》獲得；「榮譽大獎」頒授予已故《七小福》、《歲月神偷》導演羅啟銳。

《毒舌大狀》獲導演會選為去年最佳電影。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃
12:00 2022/08/02
【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃
【武打巨星】武田梨奈與洪金寶合作騷合照　大哥大成功修身瘦一個圈
16:53 2023/09/17
【武打巨星】武田梨奈與洪金寶合作騷合照　大哥大成功修身瘦一個圈
【最強反派】拍《A計劃》一拳即打傷成龍　67歲狄威近照曝光風采不減當年
17:14 2021/04/12
【最強反派】拍《A計劃》一拳即打傷成龍　67歲狄威近照曝光風采不減當年

你可能感興趣

【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃
12:00 2022/08/02
【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃
【武打巨星】武田梨奈與洪金寶合作騷合照　大哥大成功修身瘦一個圈
16:53 2023/09/17
【武打巨星】武田梨奈與洪金寶合作騷合照　大哥大成功修身瘦一個圈
【最強反派】拍《A計劃》一拳即打傷成龍　67歲狄威近照曝光風采不減當年
17:14 2021/04/12
【最強反派】拍《A計劃》一拳即打傷成龍　67歲狄威近照曝光風采不減當年
洪金寶 高麗虹 電影 導演

最高瀏覽

屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑