【運輸物流】林世雄：有信心香港機場今年將蟬聯全球最繁忙貨運機場　

▲ 林世雄指，有信心香港國際機場今年將蟬聯全球最繁忙貨運機場。（資料圖片）

運輸及物流局長林世雄今日發表網誌指，非常有信心香港今年將會繼續蟬聯全球最繁忙貨運機場的殊榮，強調當局會承先啟後，繼續透過陸續落成的硬件配套，帶領香港國際機場再創高峰。

林世雄表示，今年是香港國際機場發展的關鍵一年，三跑道系統今年內會全面落成，系統全面投入運作後，預計到2035年香港國際機場處理的年貨運量可達1,000萬公噸。

他又指，機場管理局近月再與國際快遞公司UPS簽署協議，於機場發展新樞紐中心。該樞紐佔地約2萬平方米，預計於2028年竣工，可每年處理近100萬噸貨量；加上敦豪中亞區樞紐中心，以及菜鳥網絡牽頭發展的高端物流中心「菜鳥智慧港」已投入運作。

他認為，從世界各地一流的物流公司都在香港擴充業務，足證大家對香港的空運投下信心的一票。

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責任編輯：區綽彥