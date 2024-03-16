【着數優惠】壽司郎消費滿200元　有機會抽獎贏ANA雙人來回日本機票

壽司郎宣布，與航空公司ANA聯乘，推出限定白色情人節企劃，由3月14日10時30分起至4月15日到壽司郎消費滿$200，即可參加抽獎，有機會贏取香港至東京雙人來回機票，或香港壽司郎及香港杉玉居酒屋優惠券。

抽獎步驟：

第一步：由3月14日10時30分至2024年4月15日，於香港壽司郎任何一間分店，堂食單一消費淨額（扣除任何優惠券或信用卡折扣後之實際付款金額），每滿$200即獲得「抽獎卡」1張。如滿$400則可獲兩張，以此類推。

第二步：於2024年4月22日23時59分前，掃瞄「抽獎卡」上的QR code或進入抽獎登記專頁，填妥所需資料及「抽獎卡」上的8位抽獎碼， 即可獲得一次抽獎機會。每位參加者只限登記一次，如提交多次表格，則僅以首次提交的資料為準。