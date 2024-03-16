【着數優惠】壽司郎消費滿200元 有機會抽獎贏ANA雙人來回日本機票
壽司郎宣布，與航空公司ANA聯乘，推出限定白色情人節企劃，由3月14日10時30分起至4月15日到壽司郎消費滿$200，即可參加抽獎，有機會贏取香港至東京雙人來回機票，或香港壽司郎及香港杉玉居酒屋優惠券。
抽獎步驟：
第一步：由3月14日10時30分至2024年4月15日，於香港壽司郎任何一間分店，堂食單一消費淨額（扣除任何優惠券或信用卡折扣後之實際付款金額），每滿$200即獲得「抽獎卡」1張。如滿$400則可獲兩張，以此類推。
第二步：於2024年4月22日23時59分前，掃瞄「抽獎卡」上的QR code或進入抽獎登記專頁，填妥所需資料及「抽獎卡」上的8位抽獎碼， 即可獲得一次抽獎機會。每位參加者只限登記一次，如提交多次表格，則僅以首次提交的資料為準。
獎品：
一等獎（名額共3名）：ANA雙人來回香港至日本經濟客位機票，每位價值港幣6,250元 (包括「來回香港至東京」+「來回東京至日本國內城市」。)
二等獎（名額共15名）：壽司郎或壽司郎居酒屋「杉玉」價值港幣500元優惠券兩張及ANA 環保袋一個，每個價值港幣50元
三等獎（名額共100名）：壽司郎或壽司郎居酒屋「杉玉」價值港幣100元優惠券兩張
抽獎登記專頁：www.ana-campaign.com/anasushiroluckydraw/zh
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責任編輯：區綽彥