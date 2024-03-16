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婚後事丨鄭淽月演技再爆發獲封「女版譚真一」　區明妙登場演長大版悅悅

娛樂 12:48 2024/03/16

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《婚後事》

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕主演的《婚後事》在昨晚（3月15日）播出的第15集，上半敘述視點是明芯，標題是「拒絕再為愛情失控」，下半敘述視點是誠鈞，標題是「失控才算是徹底的愛過」，兩者皆以失控為主題，結局亦同樣以告別失控作結。

劇情講述潘悅（鄭淽月飾）因不滿明芯（陳自瑤飾）與Davey誠鈞（黎諾懿飾）拍拖及要齊齊丟下善仁（羅子溢飾）移居國外，遂變得日益反叛，由乖乖女驚變大話精。

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《婚後事》

婚後事丨悅悅變大話精

面對愛女的惡性轉變，明芯大表緊張，為了女兒，明芯決定離開Davey。另邊廂，看到善仁與明芯關係修補不少的Davey妒火中燒，除怒打善仁洩憤，更在補習課堂上失控發癲，加上捲入非法試卷風波，Davey宣布無限退出補習界。

昨晚《婚後事》焦點場口，是悅悅與明芯的半分鐘對峙戲。明芯發現悅悅講大話、詐病走堂、暗自在網上出售長笛套現後大為擔心，但為免再度大吵大鬧令母女關係再惡化，明芯以極銳利的眼神及聲音、說出家常便飯般的說話試探悅悅。

《婚後事》

婚後事丨年紀小小演技好

面對看似沒事但其實步步進逼的母親，悅悅全情不慌不忙的回答，更會偶爾唧出笑容扮乖，但恐怖的是，從童星月月的演出，完全感受到悅悅當時是強裝而不是真鎮定，而明芯Ending一句似笑非笑、意有所指的讀出：「你真係超乎我意料之外！」，更為場口留下不少餘韻。

對於月月年紀小小演技便如此有層次，難怪網民洗版式大讚好戲，更有網民直指她是「女版譚真一」：「呢段對峙好恐怖 悅悅好好戲」、「女版譚真一」、「好有張力」、「啲音樂又緊湊，問多兩題，有啲唞唔到氣」、「真係出乎我意料之外」、「對住鏡頭講嘢呢個手法幾正」、「個女啱啱段戲值得拎獎」、「悅悅完美carry」、「今年台慶會唔會開多個最佳童星獎」、「悅悅真係可造之材，演技好有說服力」、「年尾畀個女配」、「新一代唐寧」。

《婚後事》

婚後事丨區明妙演長大版悅悅

對於囡囡演技大受讚賞，月月父母感謝觀眾喜愛及支持，笑言月月近日即使配戴口罩外出，亦有不少人認出她是潘悅，令月月大感開心和搞笑。

月月媽咪續指，月月私下十分乖巧，但亦有硬頸時，故此亦有一定設入點幫助其揣摩角色，並謂即使拍畢情緒戲，月月回到家裏都能馬上做回平時的自己，果真甚有天份。

而劇集後半部分的焦點，則落在黎諾懿及飾演長大版悅悅的區明妙身上。因為無條件鍾愛明芯而一直備受網民支持及愛戴的Davey，昨晚終於不勝妒忌及壓力放棄明芯。

《婚後事》

婚後事丨「男人最痛」愛情語錄

在與明芯借跳舞作最後擁抱的一夜，Davey苦苦道出了「男人最痛」愛情語錄，其中一句「但係感激，係唔會長久架」以及「就算心碎，都係痛快」，更令無數網民大表同情兼不勝唏噓：「真愛令人失去理智」、「所以認真便輸了」、「終於到你體驗吓Gina嗰陣嘅心情」、「馬壯為咗愛無咗自己（但當日是Davey叫明芯不要為了愛人沒有了自己，相當諷刺亦更虐心）」、「太迷戀、太熱愛一個人都唔係一件好事」、「呢段睇到好想喊」，更有網民戥Davey唔抵：「其實Yoyo有冇真心愛過馬壯？」

另外，至於區明妙則憑其一身充滿青春氣息的貼身少女打扮贏盡熱話，亦由於童年版悅悅演技太出色，不少網民都期待悅悅長大後劇情上會再有驚喜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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