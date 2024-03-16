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鼻咽癌︱著名填詞人何厚華鼻咽癌病逝終年59歲　醫生警告7大症狀：發現多已中後期

醫生診症室 15:16 2024/03/16

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【鼻咽癌/癌症/填詞人/何厚華】曾為林憶蓮、孫耀威等人寫歌的台灣知名填詞人何厚華，多年前確診患鼻咽癌，3月15日驚傳離世，享年59歲。音樂人陳義豪代筆在何厚華的fb證實消息，孫耀威亦在fb悲痛發文。有醫生提醒民眾，若出現「鼻涕、口水間中帶血絲、耳鳴或耳塞、不明原因脖子腫塊不退」等7大症狀，應盡快求醫檢查。

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

何厚華在2004年被診斷出罹患鼻咽癌第三期，之後與展開長期抗癌過程，無奈最終不敵癌魔。音樂人陳義豪在社交平台發文證實噩耗，並哀痛寫道：「您還記得曾經因為他鏗鏘如珠的妙語，筆下的隻字片語而啟發而感動，敬邀您一起與我誠心祝禱這位華語流行音樂導師何厚華先生，一生精采、一世圓滿、一路順風，一天美好的結束，然後。再開始」。

至於孫耀威在社交平台形容何厚華對他而言是恩師、共患難的兄弟，也是無所不談的摯友：「你為什麼不多等我一天？ 我明天一早飛機票都準備好去台灣找你了。」發文難掩悲傷。

何厚華曾創作許多膾炙人口的名曲，包含鄺美雲版本的《容易受傷的女人》、迪克牛仔《有多少愛可以重來》、方季惟《怨蒼天變了心》等，而他曾為孫耀威寫《愛火》、《有緣千里》、《習慣》等。

鼻咽癌在亞洲極常見，台大醫院副院長暨台大醫學院耳鼻喉科教授婁培人曾表示，鼻咽癌主要成因有三：

  • 基因遺傳
  • EB病毒感染
  • 醃漬食物

另因位置關係，鼻咽癌早期不易診斷，症狀也不具特異性，多數病人確診時已是第3、4期。本港的鼻咽癌患者以男性為主，鼻咽癌細胞形成的主因為皮膚與器官組織之間的細胞異常地增生，而這種癌細胞可通過血液或淋巴循環系統轉移擴散，且由於鼻咽的位置較隱蔽，故一般較難發現且死亡率高。

若符合以下條件或症狀，需盡快預約專科醫生作進一步檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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