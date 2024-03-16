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【內地旅客】李慧琼：提升免稅額建議是借鑒海南經驗　需解決郵寄配套等技術問題

政治 15:17 2024/03/16

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全國人大常委李慧琼指，提升內地訪港旅客免稅額是社會共識。(資料圖片、李慧琼fb圖片)

港區全國人大代表團早前聯署建議，內地訪港旅客免稅額由5000元提升至3萬元，收到財政部初步回覆 ，提出一些技術意見。全國人大常委李慧琼今日指，建議是借鑒海南成功經驗，需解決境外和境內不同處理方法，及應用程式處理郵寄等技術問題。

李慧琼今日在電視台節目說 ，提升內地訪港旅客免稅額建議是社會共識。被問到有何技術問題需要解決，她指，建議是借鑒海南成功經驗，但海南是境內，香港是境外，涉及境外和境內不同處理方法。

執行方面，李慧琼指：「大家去了海南後，如果想購物，是可以透過郵寄寄回去。我們有委員都有提出，但郵寄部分涉一個很成熟的，或能夠執行的應用程式，香港是沒有這種配套。我當時與相關部委討論時，他們亦有指出這些內容。」

李慧琼：23條立法沒有死線

國務院副總理丁薛祥兩會時提到，希望香港盡快完成《基本法》23條立法，李慧琼形容「這份是欠了20多年的功課」。被問到這份「功課」是否有死線，李慧琼說，立法會主席解釋很清楚，沒有死線，「但我認為最重要是有高質、高效的心意。」

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責任編輯：區綽彥

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