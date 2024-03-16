【國慶75周年】大埔民政處擬海陸空主題賀國慶　涵辦無人機煙花匯演

▲ 大埔民政處在向區議會提交的文件指，擬舉辦以海、陸、空為主題的大型慶祝國慶活動活動。(資料圖片、民政事務總署fb)

今年是國慶75周年，大埔民政處指，將聯同不同地區團體在8月至 11月期間合辦一系列慶祝國慶活動，計劃舉辦以海、陸、空為主題的大型慶祝活動，包括林村河綵艇夜遊、大埔主要街道巡遊和無人機煙花效果匯演。

擬辦林村河綵艇夜遊

大埔民政處在向區議會提交的文件指，將聯同不同地區團體，初步構思，包括舉辦以海、陸、空為主題的大型慶祝國慶活動； (1) 《大埔區慶祝 75 周年國慶林村河綵艇夜遊》，市民可參與林村河綵艇夜遊，欣賞沿岸掛上的燈飾及裝置，沿河會有音樂演奏； (2) 《大埔區慶祝 75 周年國慶匯景巡遊》，巡遊隊伍預計由東昌街社區會堂出發，途經 大埔主要街道，參與巡遊的團體分別有不同的表演，包括醒獅、音樂、管樂步操隊、 舞蹈表演等； (3) 《大埔區慶祝 75 周年國慶無人機煙花效果匯演》，無人機會在空中形成不同的圖案，加上煙花效果。

擬在大埔多個地點 安裝擴增實境技術(AR)

在慶祝回歸27周年活動方面，大埔民政處初步構思，會在大埔多個地點，例如香港鐵路博物館、大埔海濱公園內的香港回歸紀念塔、廣福橋、大埔藝 術中心及大埔龍尾泳灘及大美督燒烤場等 ，安裝擴增實境技術(AR)，供市民拍照。

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責任編輯：區綽彥