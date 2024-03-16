鄭啟泰逝世丨追思會今午舉行　未婚妻王雁芝向摯愛最後道別：來世你要早點求婚

▲ 鄭啟泰生前與未婚妻王雁芝的合照。

資深DJ鄭啟泰在2月3日不幸離世，終年56歲。他的追思會在今午於灣仔舉行，其家人及未婚妻王雁芝（Angie）一直低調處理鄭啟泰的身後事，而追思會亦只邀親友出席，不作公開。

王雁芝在昨晚（3月15日）於社交平台上載與鄭啟泰合照，她先後透過自己及愛犬的帳號發文，寫道︰「明天正式跟你道別了，很難接受的現實要好好面對了，讓我遇到給我最幸福的人，也是一份福氣，我們來世再見，我只希望來世我們早點遇到。」在右上角有求婚照，她在旁寫道︰「來世你要早點求婚喔。」

之後，她再分享一張二人的黑白背影照，並寫道：「說再見才發現再也見不到 #計劃趕不上變化 #惟有下世再見」

鄭啟泰逝世丨鄭啟泰57歲生忌 未婚妻王雁芝晒甜蜜照紀念：愛要及時

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感慨要習慣沒鄭啟泰的日子

至於在他們為愛犬所開的社交帳號，王雁芝上載鄭啟泰生前與兩愛犬的合照，留言道︰「爸爸，我們愛你！謝謝你帶我們兩個回家，這樣我們就可以延續你的愛，我們就好好照顧媽媽，我地會給媽媽帶來很多歡樂和回憶的。爸爸放心吧！一路好走，爸爸。今天跟你說再見了！」

王雁芝在個人IG也用限時動態以愛犬的第一身留言，表示仍未習慣沒有鄭啟泰的日子，希望時間可以讓她們習慣。

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