【青年發展】社署舉辦壯志驕陽嘉許禮　獲監護兒童積極創出事業

社署與東華三院合辦的壯志驕陽嘉許禮2024。嘉許禮上，共有44名兒童及青少年獲頒發「最佳成就獎」或「最佳進步獎」。

署理社署署長黃燕儀表示，獲嘉許的兒童及青少年自強不息、努力不懈地克服生活和學習上的困難，積極面對各項挑戰。她並感謝關顧這些兒童及青少年的親友、寄養父母、照顧者、義工和社工，，扶育他們茁壯成長。



她表示，政府正推出不同的措施，確保缺乏父母照顧或有緊急照顧需要的兒童和青少年能夠得到適切的照顧和保護，當中包括增加兒童住宿照顧服務名額，並於下月起大幅提高寄養家長服務獎勵金，同時為照顧有特別學習或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外專業支援，藉以鼓勵更多有心人加入寄養家庭的行列。

父母先後患病及離世 青年自強不息創事業



20歲的李佳浩是一名接受社署署長監護的青少年，獲「最佳成就獎」。因母親及父親先後中風及離世，成為社署署長監護兒童，並接受住宿服務至今。

佳浩於2022年入讀職業訓練局酒店及旅遊學院，其後於2023年6月完成餐飲營運文憑課程課程，成績優異，並獲聘為畢業實習生。

佳浩除了在學業及工作表現優異，亦代表香港參加國內大型的金茶王大賽及國際性的餐飲服務比賽，表現卓越。

另一名「最佳成就獎」的得主是接受東華三院兒童住宿照顧服務的17歲青少年卓欣。卓欣來自單親家庭，自幼患病，部份身體的活動能力曾受影響，但她沒有放棄，努力和堅持進行復健訓練，現時日常生活已不需要特別輔助。

她目前就讀中學六年級，是應屆文憑試考生。卓欣一直積極面對生活上的挑戰，奮發向上，她亦曾是學校田徑隊及足球隊成員。

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記者：陳展棋