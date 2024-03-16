開心速遞丨「譚道德」陳榮峻嫁女　升呢做岳父大讚親家知書識禮

▲ 陳榮峻女兒出嫁。

在TVB劇《愛·回家之開心速遞》演「譚道德」的綠葉王陳榮峻在昨日（3月15日）於個人IG公布嫁女！陳榮峻先在個人IG上載一張親家提親的紅紙，當中寫道：「陳府親翁見字如面：小子與貴府之千金因緣而遇，真心實意、因誠而知、天地而感，雙方自願及彼此長輩之同意，經媒妁之言，預結秦晉之好。」

親家十分愛錫新抱，大讚陳榮峻女兒稱：「貴府千金穎儀天生麗質、端莊優雅、知書達禮、善良賢淑，實乃我門之大幸。」在文末提到此書信連同聘禮寄給陳家，親家更指兒子與陳榮峻女兒將回港，即是與陳榮峻女兒於外國認識及生活。其實陳榮峻曾講過，女兒在中學時已到紐西蘭留學，目前在當地生活並任職護士。

而他收到這份紅紙十分高興，表示：「超開心，感覺備受尊重，今時今日都仲有傳統禮儀。」

【開心速遞】TVB一年收入不抵內地10天工資 陳榮峻靠秘撈養家放棄當主角

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳榮峻送女兒出嫁

在今日（3月16）下午約2時多，陳榮峻在IG上載女兒在教堂行禮的照片，相中陳榮峻的千金穿起婚紗，而作為爸爸的他亦穿禮服送女兒出嫁，他更在父女合照上寫：「我嗰造型似唔似新郎哥🥂」

現年68歲的陳榮峻在1981年與圈外鄭安麗結婚，婚後育有兩子一女。可惜，太太於2010年妻於2010年因腦溢血而逝世。在2015年，陳榮峻覓第二春與藝人吳香倫拍拖，二人在2018年結婚，而吳香倫與陳榮峻的子女相處融洽。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5