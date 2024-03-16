  • 22°C
香港時間 : 2024316日 (週六) 17:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開心速遞丨「譚道德」陳榮峻嫁女　升呢做岳父大讚親家知書識禮

娛樂 16:44 2024/03/16

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

陳榮峻女兒出嫁。

在TVB劇《愛·回家之開心速遞》演「譚道德」的綠葉王陳榮峻在昨日（3月15日）於個人IG公布嫁女！陳榮峻先在個人IG上載一張親家提親的紅紙，當中寫道：「陳府親翁見字如面：小子與貴府之千金因緣而遇，真心實意、因誠而知、天地而感，雙方自願及彼此長輩之同意，經媒妁之言，預結秦晉之好。」

親家十分愛錫新抱，大讚陳榮峻女兒稱：「貴府千金穎儀天生麗質、端莊優雅、知書達禮、善良賢淑，實乃我門之大幸。」在文末提到此書信連同聘禮寄給陳家，親家更指兒子與陳榮峻女兒將回港，即是與陳榮峻女兒於外國認識及生活。其實陳榮峻曾講過，女兒在中學時已到紐西蘭留學，目前在當地生活並任職護士。

而他收到這份紅紙十分高興，表示：「超開心，感覺備受尊重，今時今日都仲有傳統禮儀。」

【開心速遞】TVB一年收入不抵內地10天工資　陳榮峻靠秘撈養家放棄當主角

點擊圖片放大
+5
+4

陳榮峻送女兒出嫁

在今日（3月16）下午約2時多，陳榮峻在IG上載女兒在教堂行禮的照片，相中陳榮峻的千金穿起婚紗，而作為爸爸的他亦穿禮服送女兒出嫁，他更在父女合照上寫：「我嗰造型似唔似新郎哥🥂」

現年68歲的陳榮峻在1981年與圈外鄭安麗結婚，婚後育有兩子一女。可惜，太太於2010年妻於2010年因腦溢血而逝世。在2015年，陳榮峻覓第二春與藝人吳香倫拍拖，二人在2018年結婚，而吳香倫與陳榮峻的子女相處融洽。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨親子行山裝備一覧　領隊爸爸親授2招親子郊遊小貼士

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
11:22 2020/08/26
【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
《跳躍生命線》訣別愛妻戲感動人心　陳榮峻憶前妻病逝心情：接受人生無常
13:19 2018/10/18
《跳躍生命線》訣別愛妻戲感動人心　陳榮峻憶前妻病逝心情：接受人生無常
陳榮峻吳香倫婚禮直擊　吳香倫哽咽說「我願意」【多圖】
15:48 2018/07/10
陳榮峻吳香倫婚禮直擊　吳香倫哽咽說「我願意」【多圖】
婚後事｜煒烈演橫蠻廢老用盡歪理窒新抱　烈哥昔日火爆鬧亞視大老闆
15:41 2024/02/28
婚後事｜煒烈演橫蠻廢老用盡歪理窒新抱　烈哥昔日火爆鬧亞視大老闆
模範夫妻丨黃一山罕晒與太太合照放閃　兩夫妻照顧患病大仔勞心勞力冇怨言
11:00 2024/03/01
模範夫妻丨黃一山罕晒與太太合照放閃　兩夫妻照顧患病大仔勞心勞力冇怨言

你可能感興趣

【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
11:22 2020/08/26
【開心速遞】吳香倫患罕見病哽咽感慨病情反覆　陳榮峻誓伴太太抗病：繼續一起向前行【有片】
《跳躍生命線》訣別愛妻戲感動人心　陳榮峻憶前妻病逝心情：接受人生無常
13:19 2018/10/18
《跳躍生命線》訣別愛妻戲感動人心　陳榮峻憶前妻病逝心情：接受人生無常
陳榮峻吳香倫婚禮直擊　吳香倫哽咽說「我願意」【多圖】
15:48 2018/07/10
陳榮峻吳香倫婚禮直擊　吳香倫哽咽說「我願意」【多圖】
陳榮峻 吳香倫 開心速遞 TVB 綠葉 爸媽心聲

最高瀏覽

屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑
屯門虐兒案︱9月大女嬰恐永久傷殘失明　父母痛泣：佢每日每刻不斷行刑